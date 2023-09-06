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    Может, доброжелатели. В военном комиссариате Петербурга опровергли рассылку предупреждений об увеличении срока службы

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    После публикации «Фонтанки» о бумаге с предупреждением о планируемом увеличении срока службы по призыву военный комиссариат поспешил выпустить опровержение. 6 сентября с редакцией связался начальник отделения по работе с гражданами военного комиссариата Петербурга Владимир Огурченков. Он заявил, что районный военкомат ничего подобного не рассылал. Огурченков также обратил внимание на то, что бумага не содержит никаких подписей и печатей. Вопрос о том, как она попала в запечатанный конверт, остался открытым.

    «Честно говоря, я не могу сказать. Может, письмо вскрывали и положили, не знаю. По крайней мере, военный комиссар довел до меня, что таких бумаг они не рассылали. Это могли быть какие-нибудь доброжелатели. Волонтеры… не знаю, как их там обозвать еще», — сказал Владимир Огурченков.

    Военный комиссар Адмиралтейского и Кировского районов также передал, что никаких предупреждений сотрудники не рассылали.

    «По факту публикации о том, что призывникам была направлена никем не подписанная бумага с сообщением о планируемом увеличении срока службы, заявляем, что такого распространения не было, высылались только установленного образца повестки с подписью военного комиссара и печатью», — отметил военком.

    Ранее «Фонтанка» опубликовала фото бумаги, которую один из наших читателей получил вместе с повесткой. Работники военкомата предположили, что речь идет об увеличении призывного возраста.

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