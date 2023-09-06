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    «Планируется увеличение сроков военной службы». Петербуржцам приходят повестки с предупреждением

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    Читатели «Фонтанки» сообщают о получении странных писем из военкомата. Сама повестка обычная — в ней молодых людей приглашают в комиссариат для уточнения документов воинского учета. А вот приложение к ней настораживает. Фотографией распечатки 6 сентября поделился с редакцией петербуржец Никита. В данный момент он и его мама находятся за границей.

    Фото: «Фонтанка.ру»
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    Бумага с гербом адресована гражданам, подлежащим призыву на военную службу в октябре-декабре 2023 года. В ней сказано, что в случае неявки по повестке призывников будут вносить в электронный реестр. Но не это самое главное. Подозрительное содержится в самом конце. После напоминания о сроке службы в 12 месяцев сообщается, что «в дальнейшем планируется увеличение сроков прохождения военной службы по призыву».

    «Фонтанка» позвонила в военный комиссариат Петербурга Адмиралтейского и Кировского районов, откуда пришло письмо. Вопрос застал сотрудницу военкомата врасплох, она начала советоваться с коллегой. В конце концов, работники учреждения пришли к выводу, что речь идет о повышении возраста призыва. Там добавили, что в Госдуме увеличение срока призыва пока не рассматривалось.

    Фото: «Фонтанка.ру»

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