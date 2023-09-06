Депутат Хинштейн об идее запретить VPN-сервисы и преследовать за их использование: нельзя

В России нельзя запрещать VPN-сервисы и преследовать граждан за их использование. Об этом 6 сентября в своем telegram-канале заявил депутат Госдумы, глава комитета по информационной политике Александр Хинштейн.

«Считаю, что запрещать их нельзя, как и привлекать кого-либо к ответственности за использование этих сервисов», — заявил Александр Хинштейн, комментируя обращение сенатора Артема Шейкина к руководству Роскомнадзора по проверке VPN-сервисов, которые помогают обходить российские блокировки. Сенатор Шейкин призвал блокировать такие приложения.