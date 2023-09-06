Депутат Хинштейн об идее запретить VPN-сервисы и преследовать за их использование: нельзя

В России нельзя запрещать VPN-сервисы и преследовать граждан за их использование. Об этом 6 сентября в своем telegram-канале заявил депутат Госдумы, глава комитета по информационной политике Александр Хинштейн.
«Считаю, что запрещать их нельзя, как и привлекать кого-либо к ответственности за использование этих сервисов», — заявил Александр Хинштейн, комментируя обращение сенатора Артема Шейкина к руководству Роскомнадзора по проверке VPN-сервисов, которые помогают обходить российские блокировки. Сенатор Шейкин призвал блокировать такие приложения.
По словам депутата Хинштейна, обходы блокировок не носят массового характера. А те, кто все же прибегает к подобным сервисам, не подозревают, что создатели VPN активно собирают персональные данные и историю активности. Эта информация в дальнейшем может попасть к третьим лицам, предупреждает Хинштейн.
По его мнению, нужно не блокировать такие приложения, а рассказывать об опасности их использования.
Ранее «Фонтанка» писала, что в России могут начать блокировать сайты, которые размещают инструкцию по установке VPN. Такие полномочия, согласно документу, предоставят Роскомнадзору.