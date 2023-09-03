В России могут начать блокировать сайты с инструкцией по установке VPN. Проект постановления, который наделяет Роскомнадзор правом блокировать сайты с информацией о способах обхода блокировок запрещенных ресурсов, подготовило Минцифры.
На документ, который был опубликован 1 сентября на портале проектов правовых актов, первым обратил внимание «Коммерсантъ».
Ранее были приняты поправки, по которым такие сайты или домены будут вносить в Единый реестр запрещенной информации Роскомнадзора. Они были внесены ко второму чтению законопроекта об ограничении доли иностранного владения новостным агрегатором в России. Президент подписал этот закон 31 июля. Авторы новеллы отмечали, что речь идет не о запрете