В России могут начать блокировать сайты с инструкцией по установке VPN. Проект постановления, который наделяет Роскомнадзор правом блокировать сайты с информацией о способах обхода блокировок запрещенных ресурсов, подготовило Минцифры.

На документ, который был опубликован 1 сентября на портале проектов правовых актов, первым обратил внимание «Коммерсантъ».