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    В России могут начать блокировать сайты с инструкцией по установке VPN

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    В России могут начать блокировать сайты с инструкцией по установке VPN. Проект постановления, который наделяет Роскомнадзор правом блокировать сайты с информацией о способах обхода блокировок запрещенных ресурсов, подготовило Минцифры.

    На документ, который был опубликован 1 сентября на портале проектов правовых актов, первым обратил внимание «Коммерсантъ».

    Ранее были приняты поправки, по которым такие сайты или домены будут вносить в Единый реестр запрещенной информации Роскомнадзора. Они были внесены ко второму чтению законопроекта об ограничении доли иностранного владения новостным агрегатором в России. Президент подписал этот закон 31 июля. Авторы новеллы отмечали, что речь идет не о запрете VPN-сервисов, а о запрете рекламы способов обхода блокировок.

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