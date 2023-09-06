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    Ветеранов СВО начнут готовить к преподаванию основ безопасности и защиты Родины

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    Центр профессиональной переподготовки педагогов-ветеранов специальной военной операции и участников боевых действий создали на базе Государственного университета просвещения (ГУП). Здесь они будут обучаться для дальнейшего проведения в школах уроков основ безопасности и защиты Родины. Об этом 6 сентября пишет ТАСС со ссылкой на министра просвещения Сергея Кравцова, который сделал заявление на пленарном заседании в рамках Всероссийского педагогического форума «Память священна».

    Учить защищать Родину в школах начнут уже в следующем году. Упор будет делаться на практические навыки. Ранее «Фонтанка» писала, что в рамках курса учащиеся пройдут подготовку на уровне военнослужащих мотострелковых войск. Среди прочего школьники будут изучать навыки тактической медицины и управление беспилотными летательными аппаратами.

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