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    Второй по величине город Англии объявил о банкротстве

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    Городской совет Бирмингема объявил о подаче заявления на банкротство — город прекращает все выплаты и траты, исключением станут только обязательства по соцобеспечению горожан. Об этом стало известно в среду, 6 сентября, из сообщения на сайте города, обращает внимание «Коммерсант».

    Основной причиной банкротства оказались судебные издержки после иска профсоюзов.

    Власти города обвиняли в том, что женщинам, занимающимся преимущественно женскими профессиями, платили меньше, чем мужчинам. Среди таких профессий называют сиделок и помощников преподавателей. Город выплачивал им компенсации в течение 10 лет.

    Власти Бирмингема оценили накопившуюся за эти годы сумму еще не выплаченных компенсаций в 650–760 млн фунтов стерлингов. Таких денег у города, утверждают в совете, нет, а дефицит бюджета уже сейчас оценивается в 8 млн фунтов.

    Бирмингем — второй город Англии по населению. В нем проживает более миллиона человека.

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    БанкротствоАнглия
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    Комментарии 22

    Гость06 Сен 2023 в 17:54
    Зеленский твой выход.
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