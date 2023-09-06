Второй по величине город Англии объявил о банкротстве

Городской совет Бирмингема объявил о подаче заявления на банкротство — город прекращает все выплаты и траты, исключением станут только обязательства по соцобеспечению горожан. Об этом стало известно в среду, 6 сентября, из сообщения на сайте города, обращает внимание «Коммерсант».

Основной причиной банкротства оказались судебные издержки после иска профсоюзов.



Власти города обвиняли в том, что женщинам, занимающимся преимущественно женскими профессиями, платили меньше, чем мужчинам. Среди таких профессий называют сиделок и помощников преподавателей. Город выплачивал им компенсации в течение 10 лет.

