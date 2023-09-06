Промышленную затягивает дымом. Пожар тушат по повышенному номеру сложности

Почти тридцать пожарных борются с огнём, разгоревшимся на крыше здания в Кировском районе Петербурга 6 сентября.
читатель «Фонтанки»
Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу, сигнал о пожаре на Промышленной, 5, поступил на пульт дежурного около трёх часов дня. После приезда первых пожарно-спасательных подразделений, ранг возгорания подняли до 1-БИС - первого из пяти номеров сложности.
Пламя вспыхнуло на кровле двухэтажного здания, площадь пожара устанавливается. К тушению привлекли шесть расчётов - это 27 человек личного состава.
«Сведения о пострадавших на данный момент не поступали», - уточнили в ведомстве.
По этому же адресу работали в марте. Горело торгово-офисное здание под другой литерой. На ликвидацию ушло более шести часов, погиб человек.