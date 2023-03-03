Смертельный пожар на Промышленной тушили больше 6 часов

Пожар в торгово-офисном здании в Кировском районе Петербурга тушили до глубокой ночи, больше шести часов. Его удалось ликвидировать только к половине первого 3 марта , сообщает городское ГУ МЧС.

Вызов на Промышленную улицу, 5, поступил, напомним, 2 марта в 18:05. Огонь охватил 300 квадратных метров обстановки на третьем этаже 4-этажного административного здания. Постепенно ранг пожара подняли до № 2 . На месте работали 56 человек личного состава МЧС и 14 единиц техники. Локализацию дали в 21:20, в 21:35 — отказ от номера 2, в 22:34 — от номера 1 БИС . В 00:23 пожар был ликвидирован.

На месте пожара, как уже сообщалось, нашли одного погибшего. Два человека госпитализированы. Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.



В группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «ВКонтакте» обсуждают этот пожар. Подписчики беспокоились о магазине рептилий по этому адресу. «Они немного в другом помещении. Горело то, что левее их. Рептилий не тронуло, не переживайте», — пишет Любовь.

