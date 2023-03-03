Смертельный пожар на Промышленной тушили больше 6 часов

Пожар в торгово-офисном здании в Кировском районе Петербурга тушили до глубокой ночи, больше шести часов. Его удалось ликвидировать только к половине первого
Вызов на Промышленную улицу, 5, поступил, напомним,
На месте пожара, как уже сообщалось, нашли одного погибшего. Два человека госпитализированы. Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.
В группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «ВКонтакте» обсуждают этот пожар. Подписчики беспокоились о магазине рептилий по этому адресу. «Они немного в другом помещении. Горело то, что левее их. Рептилий не тронуло, не переживайте», — пишет Любовь.