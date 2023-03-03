    Сейчас

    -3˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -3˚C

    Переменная облачность, без осадков

    Ощущается как -6

    2 м/с, ю-з

    750мм

    91%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd75.47eur80.19

    Смертельный пожар на Промышленной тушили больше 6 часов

    7327
    2 комментария

    Пожар в торгово-офисном здании в Кировском районе Петербурга тушили до глубокой ночи, больше шести часов. Его удалось ликвидировать только к половине первого 3 марта, сообщает городское ГУ МЧС.

    Вызов на Промышленную улицу, 5, поступил, напомним, 2 марта в 18:05. Огонь охватил 300 квадратных метров обстановки на третьем этаже 4-этажного административного здания. Постепенно ранг пожара подняли до № 2. На месте работали 56 человек личного состава МЧС и 14 единиц техники. Локализацию дали в 21:20, в 21:35 — отказ от номера 2, в 22:34 — от номера 1 БИС. В 00:23 пожар был ликвидирован.

    На месте пожара, как уже сообщалось, нашли одного погибшего. Два человека госпитализированы. Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

    В группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «ВКонтакте» обсуждают этот пожар. Подписчики беспокоились о магазине рептилий по этому адресу. «Они немного в другом помещении. Горело то, что левее их. Рептилий не тронуло, не переживайте», — пишет Любовь.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ПожарПожар в Петербурге
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ3
    ПЕЧАЛЬ2

    Комментарии 2

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    2
    close