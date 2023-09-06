Жёсткое ДТП с «Ленд Ровером» и «Пассатом» на Вербной попало на видео

Момент жёсткого столкновения «Ленд Ровера» и «Фольксвагена Пассата» на пересечении Репищевой и Вербной улиц попал на видео. Его публикует группа «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте».
На записи хорошо видно, что «Пассат» вылетает на перекрёсток, когда ему уже горит красный сигнал светофора.
Напомним, инцидент произошёл 4 сентября. От удара в одной из машин воспламенился двигатель. Кондуктор СПб ГКУ «Организатор перевозок» Александр Меркурьев начал спасать людей, пока вспыхнувшая машина не взорвалась. «Фонтанка» показывала, как после аварии помогали пострадавшему. Это был пожилой пассажир, который получил травму ног и не смог самостоятельно выбраться из машины.