РИА: Германия в 3,3 раза нарастила закупку удобрений у России

В первом полугодии 2023 года Германия нарастила закупку российских удобрений до рекордных 151,3 миллиона долларов — в 3,3 раза больше среднего уровня за предыдущие пять лет. Об этом сообщает 6 сентября РИА Новости со ссылкой на немецкую статистическую службу.



По данным агентства, объём закупок в 151,3 миллиона долларов стал максимальным как минимум с 2008 года (когда начали публиковать данные). Предыдущий рекорд — 105,2 миллиона долларов — был в 2016 году. В абсолютном выражении закупки выросли в 2,8 раза по сравнению со средним показателем за предыдущие пять лет — до 361,5 тысячи тонн. Прежний максимум — 395 тысяч тонн — тоже принадлежит 2016 году.

