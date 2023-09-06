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    РИА: Германия в 3,3 раза нарастила закупку удобрений у России

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    В первом полугодии 2023 года Германия нарастила закупку российских удобрений до рекордных 151,3 миллиона долларов — в 3,3 раза больше среднего уровня за предыдущие пять лет. Об этом сообщает 6 сентября РИА Новости со ссылкой на немецкую статистическую службу.

    По данным агентства, объём закупок в 151,3 миллиона долларов стал максимальным как минимум с 2008 года (когда начали публиковать данные). Предыдущий рекорд — 105,2 миллиона долларов — был в 2016 году. В абсолютном выражении закупки выросли в 2,8 раза по сравнению со средним показателем за предыдущие пять лет — до 361,5 тысячи тонн. Прежний максимум — 395 тысяч тонн — тоже принадлежит 2016 году.

    «Это позволило России подняться с шестого на третье место среди крупнейших поставщиков удобрений в Германию как в абсолютном, так и в денежном выражении. Доля страны в немецком импорте удобрений удвоилась», — отмечается в публикации.

    Первое и второе места делят Бельгия и Нидерланды.

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