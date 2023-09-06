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    Задержаны предполагаемые работники ножа и топора, посетившие женщину на Маршала Казакова

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    Петербургская полиция нашла подозреваемых в разбойном визите к жительнице дома на улице Маршала Казакова. Похищенное — смартфоны, деньги и украшения — частично изъяли. Об этом стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 6 сентября.

    Задержали двоих мужчин накануне. Одному 26 лет, другому — 30, оба граждане одной из стран ближнего зарубежья. Младший в Петербурге зарегистрирован, у старшего, который приезжал в Россию на учебу, срок недавно вышел.

    Задержанных отправили в спецприемник. Напомним, всего визитеров было четверо. Они показали 44-летней петербурженке нож, топор и газовый баллончик, а у одного, по словам потерпевшей, было разорвано ухо. Женщине пришлось отдать агрессорам ювелирные украшения и два смартфона, а также почти 24 тысячи рублей.

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