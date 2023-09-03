Мужчина с рваным ухом устроил разбойное представление на Маршала Казакова. Напарники с топором и ножом помогали

Четверо мужчин покусились на ценности прохожей в Красносельском районе Петербурга. Запугивали бытовым оружием.



Как стало известно «Фонтанке» 3 сентября, накануне в полицию обратилась 44-летняя жительница улицы Маршала Казакова. В День знаний ее у дома встретили четверо. Они продемонстрировали топор, нож и газовый баллончик, угрожали применить эти орудия, в случае если женщина не отдаст всё ценное, что у нее есть с собой.

Незнакомцы унесли два мобильных телефона, украшения и почти 13 тысяч наличными, также заставили прохожую через приложение перевести 11 тысяч рублей. Они оставили записку с телефонами и пообещали вернуться, если не будут сделаны переводы еще на 100 тысяч рублей.