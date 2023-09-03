Мужчина с рваным ухом устроил разбойное представление на Маршала Казакова. Напарники с топором и ножом помогали

Четверо мужчин покусились на ценности прохожей в Красносельском районе Петербурга. Запугивали бытовым оружием.
Как стало известно «Фонтанке» 3 сентября, накануне в полицию обратилась
Незнакомцы унесли два мобильных телефона, украшения и почти 13 тысяч наличными, также заставили прохожую через приложение перевести 11 тысяч рублей. Они оставили записку с телефонами и пообещали вернуться, если не будут сделаны переводы еще на 100 тысяч рублей.
Женщина обратилась в полицию. Она запомнила только самого яркого агрессора — у него разорвано ухо, мужчина был одет в бордовый спортивный костюм. На улице сотрудники нашли выброшенный топор. Возбуждено уголовное дело о разбое.