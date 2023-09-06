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    На Университетской набережной появился затейливый смотровой бинокль

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    Фото: Алина Циопа / «Фонтанка.ру»
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    С Васильевского острова снова можно посмотреть на Неву в смотровой бинокль. И не только на Неву.

    На Университетской набережной, у Благовещенского моста, установили смотровую оптику. У аттракциона оказалась одна забавная особенность, заметила корреспондент «Фонтанки»: бинокль можно развернуть прямо в окна отеля «Дворец Трезини», который считался штабом бизнесмена Евгения Пригожина.

    Фото: Алина Циопа / «Фонтанка.ру»
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    Смотровые бинокли на Васильевском острове, в том числе и на Университетской набережной, в Петербурге уже устанавливали в 2019 году. Однако позже оказалось, что их не удалось согласовать с городом, и смотровые площадки были демонтированы. Тогда воспользоваться биноклями можно было бесплатно. Новый же, как видно на фото, требует монетку.

    Фото: Алина Циопа / «Фонтанка.ру»
    Фото: Алина Циопа / «Фонтанка.ру»

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