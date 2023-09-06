На Университетской набережной появился затейливый смотровой бинокль

С Васильевского острова снова можно посмотреть на Неву в смотровой бинокль. И не только на Неву.

На Университетской набережной, у Благовещенского моста, установили смотровую оптику. У аттракциона оказалась одна забавная особенность, заметила корреспондент «Фонтанки»: бинокль можно развернуть прямо в окна отеля «Дворец Трезини», который считался штабом бизнесмена Евгения Пригожина.