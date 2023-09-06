Бетон, косметика и трубы. Рейтинг самых быстрорастущих предприятий Петербурга

Фото: Дмитрий Лебедев/Коммерсантъ Поделиться Поделиться





Редакция «Фонтанки» подготовила рейтинг самых успешных предприятий Петербурга — с информацией об их владельцах и финансовых результатах. Мы обращали внимание не на масштабы производства и обороты, а на динамику их роста — насколько выросла выручка заводов за последний год. Так мы рассмотрели полсотни крупнейших петербургских предприятий и определили самых быстрорастущих и отстающих.



Подчеркнем, что в подготовленном списке нет случайных игроков, которые открылись пару лет назад или показали резкий нечаянный рост по итогам 2022 года. При составлении рейтинга редакция отбирала те предприятия, которые три года подряд показывали выручку более миллиарда рублей. Другие крупнейшие компании города, которые к промышленному сектору никак не относятся, можно посмотреть в нашем ежегодном рейтинге «Фонтанка-500».



Уже эти заводы «Фонтанка» проранжировала по показателю роста выручки в 2022 году в сравнении с 2021. Оказалось, что провели этот сложный год петербургские заводы очень по-разному: одни заработали вполовину больше, другие — вполовину меньше, а то и вовсе ушли в минус. Поясним также, что ряд предприятий предпочли не обнародовать финансовые результаты по итогам 2022 года, поэтому такие крупные, как «Северная верфь» и «Силовые машины», в рейтинг не попали.

Санкции, уход зарубежных компаний и убытки

Среди особенно поубавивших в показателях выручки оказались те предприятия, которые относились к дочерним юрлицам зарубежных компаний и лишились иностранного менеджмента. Например, «Аспэк-Ефимовский» потерял 53% выручки в сравнении с 2021 годом. Ранее лесопильный завод в Ленобласти принадлежал австрийской группе «MM Holz», которая продала свои активы группе «Аспэк» из Удмуртии в 2022 году. Более того, последние годы значительная часть пиломатериалов с предприятия шла на экспорт — в Японию, Корею и Китай.



С вынужденным импортозамещением менеджмента столкнулся и всеволожский завод по производству автомобильных шин. Финская Nokian Tyres перешла в руки ПАО «Татнефть» и была переименована в «Айкон Тайерс». 2022 год завод завершил снижением выручки на 26% до 27,8 млрд рублей и убытками в 712,3 млн — по сравнению с прибылью 1,5 млрд годом ранее.



Шатким оказалось положение и деревообрабатывающего завода «Стод» петербургского предпринимателя Александра Ебралидзе, который еще с конца 2021 года балансировал на грани банкротства. Сам владелец за решеткой, а фабрика убыточна уже второй год подряд. Так, в 2021 году компания потеряла 8 млрд, в 2022 — 2,6 млрд. Итого — падение выручки на 47%.



Замыкает тройку анти-лидеров группа компаний «Свеза» Алексея Мордашова, которая оказалась убыточна на почти 400 млн рублей по итогам 2022 года и снизила выручку на 42%. Дело в том, что в отношении Мордашова ввели санкции страны ЕС и США, а его семья и компании, связанные с ней, были включены в SDN List — черный список США, с участниками которого американские юрлица и физлица не имеют права вести дела.

Также Алексей Мордашов подчеркивал, что «Свеза» столкнулась с трудностями с экспортом продукции из-за санкционных ограничений, а производственные мощности предприятия недозагружены на 60–80%. В итоге контроль над группой компаний перешел в руки ее топ-менеджмента, правда, ближе к концу 2022 года.



Поубавил в выручке и петербургский завод по производству шампанского ЗАО «Игристые вина» — на 13%. Тем не менее прибыль предприятия выросла сразу на 61% — до почти миллиарда рублей. В компании объяснили это тем, что расплатились по долгосрочным обязательствам и высвободили непрофильные активы. Так что показатели прошлого года — это, скорее, временные трудности, учитывая то, что в первом полугодии нынешнего завод выпустил 622 319 дал игристых вин и шампанского, что на 38% больше, чем за аналогичный период прошлого года.



Топ 10

На десятом месте среди самых быстрорастущих предприятий Петербурга оказался производитель хлебобулочных изделий ГК «Дарница». В 2022 году он выручил 5,5 млрд рублей, что на 28% больше, чем годом ранее. Суммарная выручка компании за три года составила более 13 млрд рублей, а чистая прибыль — 79,5 млн.

Несмотря на стабильный рост финансовых показателей, менеджмент компании такой же устойчивостью похвастаться не может. До начала 2023 года владельцем «Дарницы» значился Максим Лисюков, гендиректор АО «Хлебокомбинат «Лана». В начале года предприятие перешло собственникам АО «Аладушкин Групп», с которым СМИ и так связывали хлебобулочный завод.

Однако меньше месяца назад «Дарница» вновь сменила владельца: ФАС одобрила покупку компании одним из крупных производителей хлебобулочных изделий БКХ «Коломенский». Ранее эта же компания приобрела российский бизнес финской Fazer и завод «Волжский пекарь» в Твери.



На девятом месте нашего рейтинга — производитель электроники «Авангард». На заводе уже почти семьдесят лет производят системы управления и мониторинга, а также акустическую технику. Судя по росту выручки почти на треть — с 12,6 до 16,8 млрд — успешно. Правда, наращивать обороты у завода получается, а вот заработки — уже не очень. За 2022 год компания убавила в прибыли почти вполовину — с 545 до 377 млн рублей.

И это притом, что в июне прошлого года на базе «Авангарда» открылось новое производство уже телеком-оборудования совместно с «Ростелекомом». Производственные мощности — 1 млн единиц техники в год.

С ростом выручки и сокращением прибыли столкнулись и в ПГ «Фосфорит» — предприятии, выпускающем фосфорные удобрения, фосфаты и серную кислоту. В 2022 году завод выручил 61,8 млрд рублей, что на 35% больше, чем годом ранее. При этом чистой прибылью ПГ «Фосфорит» получил чуть больше 8 млрд против 13,9 млрд в 2021 году.



Предприятие входит в состав международной химической компании EuroChem Group AG («ЕвроХим»), основные производственные активы которой расположены в России, Литве, Китае и Бельгии. «ЕвроХим» входит в пятерку крупнейших мировых производителей минеральных удобрений, а на петербургский завод приходится 10% от общероссийского производства.



На седьмом месте оказался более знакомый обывателю производитель бытовой химии АО «Аист». Компания выпускает мыло, стиральные порошки и чистящие средства под брендами «Аист», «Лазурит» и «Санокс». Предприятие может похвастаться ростом выручки на 42,4% — с 3,9 до 5,6 млрд рублей. Тем не менее завод планирует перебраться из уже обжитого Петербурга в индустриальный парк «Марьино» в Петергофе. В переезд и строительство нового предприятия вложат 8 млрд рублей.



На 45% выросли обороты производителя огнеупорных материалов и трубчатых печей «Алитер-Асти» — с 3,3 до 4,8 млрд рублей. При этом по прибыли компания просела на целых 112%: еще в 2021 году она заработала 612,6 млн рублей, а в 2022 — уже 288 млн.



Куда успешнее год прошел у петербургского предприятия холдинга «ГК Полипласт» «Полипласт Северо-Запад». Выручка компании выросла на 50% — с 5,3 до 7,9 млрд рублей, а чистая прибыль — на 35%, с 851 млн до 1,3 млрд рублей.

Завод выпускает химические добавки, которые применяются при производстве строительных материалов — бетона, железобетонных изделий и строительных растворов, а в мае прошлого года предприятие начало выпуск поликарбоксилатов. Как тогда отмечали в компании, продукция кингисеппского предприятия не имеет аналогов в России и должна помочь уменьшить зависимость от импорта в таких сегментах рынка, как производство бетона, нефтедобыча и металлургия.

На четвертом месте рейтинга оказался Ижорский трубопрокатный завод. Предприятие в Колпино выпускает одношовные трубы для нужд нефтяной и газовой промышленности. Компания входит в ПАО «Северсталь». Так, в 2022 году завод выручил 13,8 млрд, что на 51% больше, чем годом ранее. Чистая прибыль предприятия тоже выросла почти вполовину — с 173 млн до 341 млн рублей.



Тройку самых быстрорастущих предприятий замыкает производитель косметики и парфюмерии «Невская косметика». Завод выпускает продукцию под брендами «Ушастый нянь», «Солнышко» и «Новый жемчуг». В насыщенный на новости об уходе зарубежных косметических брендов 2022 год завод нарастил обороты на 54,6% и выручил 18 млрд рублей при чистой прибыли в 5 млрд.

И это притом, что одно из предприятий компании выбыло из игры и того же «Ушастого няня» больше не производит. Помимо завода в Петербурге, у «Невской косметики» было предприятие в Виннице, на котором после начала специальной военной операции приостановили производство. В начале сентября Служба безопасности Украины передала арестованный в городе бизнес стоимостью более 2 млрд гривен Национальному агентству по выявлению активов, полученных коррупционным путем.



По данным украинских СМИ, в июле этого года завод в Виннице все же заработал, но уже под крылом украинского менеджмента. Так что «Ушастый нянь» теперь «Вухастик». На перезапуск потребовалось около 400 млн грн инвестиций.

Второе место в рейтинге занимает один из лидеров бетонного рынка Северо-Запада АО «ГК Монолит». В 2016 году компания купила два бетонных завода холдинга «Ленстройдеталь», а сейчас производственный комплекс компании состоит из 10 заводов в Петербурге. И хотя в 2022 году владелец «ГК Монолит» был объявлен в розыск и выехал из России, проблемы собственника не повлияли на работу предприятий. Так, в 2022 году компания выручила 7,1 млрд рублей, что на 57% больше, чем годом ранее.



Однако даже 57%-ный рост оборотов — не предел для петербургской промышленности. У завода «Титан Технолоджи Пайплайн» получилось увеличить выручку сразу на 63,9%, что и позволило ему занять первое место в рейтинге «Фонтанки». Предприятие в Сосновом Бору входит в состав холдинга «Титан-2». Его основное направление деятельности — производство трубопроводов и другого оборудования для Ленинградской АЭС.



Так, в 2022 году лидер нашего рейтинга самых быстрорастущих предприятий выручил 4,6 млрд рублей против 2,8 млрд рублей в 2021 году. Чистая прибыль компании увеличилась на 98,5%: с 11,7 млн до 804 млн рублей.

Милена Солдатенко, «Фонтанка.ру»

