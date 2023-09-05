Вице-губернатор Потехина: 338-я школа работает в штатном режиме

В этом году в Петербурге были введены рекордные 24 новые школы, что потребовало от города найти дополнительно 3 тысячи педагогов, рассказала «Фонтанке» вице-губернатор Ирина Потехина.
В школе
В Петербурге в принципе столкнулись с нехваткой учителей: для снижения дефицита мест открыли 24 новые школы, две из которых рассчитаны сразу на две тысячи детей. Всего за последние четыре года школам Петербурга потребовалось почти десять тысяч педагогов в связи с вводом новых школ и детских садов.
«Найти такое количество учителей и воспитателей — непростая задача. При подготовке к нынешнему новому учебному году она стояла особенно остро. Ротация педагогов во время летних каникул — обычная ситуация. Но при огромной потребности перетекание кадров из одной организации в другую ускорилось», — отметила Потехина. Ирина Потехина обещала подробнее рассказать «Фонтанке» о ситуации с кадрами в петербургских школах в ближайшие дни.