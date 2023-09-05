Вице-губернатор Потехина: 338-я школа работает в штатном режиме

В этом году в Петербурге были введены рекордные 24 новые школы, что потребовало от города найти дополнительно 3 тысячи педагогов, рассказала «Фонтанке» вице-губернатор Ирина Потехина.



В школе № 338 , из которой уволились 17 учителей, новый учебный год начался в штатном режиме, заявила Потехина. «Одни учителя летом ушли, другие пришли. Ничего критичного с педагогическим коллективом не происходит. На качество образовательного процесса ротация не повлияет», — подчеркнула она.

В Петербурге в принципе столкнулись с нехваткой учителей: для снижения дефицита мест открыли 24 новые школы, две из которых рассчитаны сразу на две тысячи детей. Всего за последние четыре года школам Петербурга потребовалось почти десять тысяч педагогов в связи с вводом новых школ и детских садов.