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    Вице-губернатор Потехина: 338-я школа работает в штатном режиме

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    В этом году в Петербурге были введены рекордные 24 новые школы, что потребовало от города найти дополнительно 3 тысячи педагогов, рассказала «Фонтанке» вице-губернатор Ирина Потехина.

    В школе № 338, из которой уволились 17 учителей, новый учебный год начался в штатном режиме, заявила Потехина. «Одни учителя летом ушли, другие пришли. Ничего критичного с педагогическим коллективом не происходит. На качество образовательного процесса ротация не повлияет», — подчеркнула она.

    В Петербурге в принципе столкнулись с нехваткой учителей: для снижения дефицита мест открыли 24 новые школы, две из которых рассчитаны сразу на две тысячи детей. Всего за последние четыре года школам Петербурга потребовалось почти десять тысяч педагогов в связи с вводом новых школ и детских садов.

    «Найти такое количество учителей и воспитателей — непростая задача. При подготовке к нынешнему новому учебному году она стояла особенно остро. Ротация педагогов во время летних каникул — обычная ситуация. Но при огромной потребности перетекание кадров из одной организации в другую ускорилось», — отметила Потехина. Ирина Потехина обещала подробнее рассказать «Фонтанке» о ситуации с кадрами в петербургских школах в ближайшие дни.

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