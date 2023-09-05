«Угрожала отправить на СВО». Из петербургской школы уволилось сразу 17 учителей

Учебный год в 338-й школе Невского района начался особенно нервно. Родители жалуются на массовый уход учителей, в том числе и тех, кто готовил старшеклассников к предстоящему ЕГЭ, оставшиеся сотрудники — на условия труда и поручения нового руководства, которые не то чтобы относятся к компетенциям педагога. «Фонтанка» выясняла, от чего (или от кого) бегут учителя школы, и сходила на линейку — оценить обстановку и пообщаться с отчаявшимися родителями.



Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Детей некому учить

В отзывах на 338-ю школу на благодарности учителям и теплые слова не скупятся — ни выпускники, ни их родители. Она титулована как «лучшая школа Невского района» с педагогами «с большой буквы П». Правда, оценки в пять звезд датируются преимущественно 2017–2021 годами. В 2022 году картина меняется — вслед за администрацией школы.



«Год назад была нормальная школа, пока не пришел новый директор. В школе творится беспредел, в начальной школе не осталось квалифицированных учителей, учителя уходят, а точнее — их выживает новый директор, детей учить некому», — жалуются родители детей.



Старожилы 338-й школы начали замечать перемены с приходом новой директрисы — Марии Николаевны Свирко. Как отмечают родители, первых классов стало больше, чем кабинетов в школе, в спортивном зале занятия проводят для нескольких классов одновременно, но это еще полбеды — заметно поредел педагогический состав.



Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





«Учительский состав, видимо, не от хорошей жизни, решил дружно уйти!» — замечают родители. Педагоги, которые еще в конце учебного года подыскивать новое место работы не планировали, в конце июня начали писать заявления об уходе. В том числе и те, кто проработал в школе не один год. «Напрашивается вопрос: не лучше ли поменять одного директора, чем искать многочисленных учителей?!» — задаются вопросом родители.

Цифры мелькают разные: то 30 уволившихся, то 28. «Фонтанка» отправилась на поиски пропавших учителей. В РОНО Невского района редакции не ответили, а вот в районной администрации статистикой поделились. Там отметили, что из 338-й школы ушло 17 педагогов — по «личным или профессиональным причинам, в том числе в связи с выходом на пенсию, переездом, трудоустройством по месту жительства и смене профессиональной деятельности».



Как заверили в пресс-службе Невского района, 10 педагогов уже трудоустроены или оформляют документы для устройства в другую школу, а в 338-й обеспечат реализацию образовательных программ в полном объеме и в соответствии с учебным планом. Редакция «Фонтанки» увидела расписание школьников на 4 сентября. В один только этот учебный день на замену поставили 11 сотрудников.



Как сказано на сайте самой школы, всего в ней работают 95 сотрудников, из них 69 — педагоги. То есть, увольнение 17 учителей — это потеря четверти педагогического состава. Корреспондент «Фонтанки» решил ловить оставшихся учителей и администрацию на живца и наведался на школьную линейку.



Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





«Фонтанка» на линейке

Первое сентября в школе № 338 со стороны ничем не отличалось от Дня знаний в любой другой школе. В меру счастливые школьники мнут в руках разноцветные георгины, гордые своими чадами взрослые увлеченно снимают торжество на смартфоны. Линейка, белые банты, сидящая на плече первоклашка радостно звенит в звонок.



Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Найти обеспокоенных родителей оказалось проще простого. Не прошло и нескольких разговоров (правда, с мамами первоклассников, которые ничего про увольнения не слышали), как у корреспондента «Фонтанки» тихонечко уточнили: «Ищете, с кем поговорить?»

«Школа осталась без учителя русского и литературы, которая наших детей готовила. У меня сын, он плоховато учился, брал у неё уроки дополнительные бесплатно. Как к ЕГЭ будут подготавливать детей, пока не знаю», — поделилась своими переживаниями мама старшеклассника.



Мама семиклассника рассказала, что в классе, в котором учится её ребенок, не хватает сразу нескольких педагогов: «У нас нет трех учителей: английского, русского и математики. Сказали, наберут, и «не волнуйтесь». Было вообще все идеально, а с прошлого года начались проблемы». Впрочем, прозвучали и слова в поддержку нового директора. Одна из родительниц похвалила Марию Свирко за попытки «осовременить» школу, открытие новых кружков и строгость по отношению к школьной форме.

В школьной библиотеке корреспондент нашел и других собеседников, одобряющих политику нового руководства, но уже среди работников школы. Одна из сотрудниц школы заверила, что увольнения — это не более, чем совпадения, связанные с личными обстоятельствами. Например, с замужеством, выходом на пенсию или предложением о работе, поступившим из более престижного учебного заведения. Впрочем, по информации «Фонтанки», как минимум у нескольких учителей именно желание уйти из школы № 338 сыграло главную роль в переходе в «хорошее» место.



«На Марию Николаевну, когда она пришла, многие возлагали большие надежды, я в том числе. Вроде бы молодой директор, активный, какой-то конкурс выиграла. К сожалению, эти надежды не оправдались», — рассказывает «Фонтанке» один из уволившихся учителей. И нынешние, и уже бывшие сотрудники школы № 338 жалуются на неуважительное отношение к работникам, которое проявлялось в том числе и в виде комментариев о внешнем виде и весе учителей.

«Одно из самых первых впечатлений было буквально в первый день нашего с ней знакомства. Тогда в школе работал другой учитель (она тоже, кстати, уволилась), и на этого учителя внезапно в коридоре начинают кричать, потому что от ее кабинета потерялся ключ. Люди только-только вышли из отпусков и, по понятным причинам, моя коллега не знала, куда делся этот ключ летом», — вспоминает уже другой учитель. Тогда ситуацию списали на волнение на новом рабочем месте и то, что сотрудница просто попала под горячую руку, но сейчас об этом случае говорят как о «первом звоночке».



Жалуются учителя и на нагрузку: «Она нам устраивала такие каникулы, что лучше бы мы работали. Прямо расписано было: час у нас работа с документацией, следующий час какой-нибудь тренинг, потом час работа, допустим, со слабоуспевающими, следующий — совещание. И вот так вот был день буквально раздроблен на несколько таких составляющих, когда потом уже выходишь — голова кругом, ты не понимаешь вообще, где ты, на какой планете находишься».



Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





«Накопилось»

Педагоги рассказывают о странном назначении премий, урезании стимулирующих выплат за участие в конференциях и конкурсах и нежелании идти навстречу в вопросах распределения классов. Некой точкой кипения стал момент объявления частичной мобилизации. Три собеседника «Фонтанки» заявили, что якобы Свирко «угрожала отправить на СВО» учителей-мужчин, которые не будут выполнять её поручения. По словам сотрудников, эти поручения касались в том числе раздачи повесток: «Мысль была примерно следующая: у неё есть повестки якобы на имена педагогов, она их в любой момент может подписать и учителя отправятся на фронт». Нервов добавило и предоставление бронирования, о котором сначала вообще «не хотели разговаривать».



Внеклассная работа, которая началась в школе после 24 февраля, вызвала недоумение в том числе и у патриотически настроенных педагогов: «Началом конца моего положительного отношения [к Свирко] послужила СВО. При всей важности этой темы, корректного донесения информации до детей, патриотического воспитания, были совершенно бредовые идеи в духе «давайте сделаем так, чтобы было не как у всех». Например, педагогам предложили сделать мастер-класс для начальной школы про то, как завязывать букву Z из георгиевской ленточки».

На вопрос о том, почему основная масса увольнений пришлась на 2023 год, собеседники «Фонтанки» отвечают просто: «Накопилось».



Разговор с самой Марией Свирко у корреспондента «Фонтанки» в День знаний вышел до крайности лаконичным. Встреча произошла у дверей директорского кабинета. Не утруждая себя приветствием, Мария Николаевна перешла в наступление: «Что вы делаете в нашей организации? У меня 1 сентября, я вас не приглашала. Вы посторонний сейчас человек в школе». Журналиста сразу же передали охраннику и попросили спровадить. Тот растерянно улыбнулся: «Сегодня же день открытых дверей считается, да?».



И до начала учебного года, и после него редакция «Фонтанки» пыталась связаться с администрацией школы по телефону, но безуспешно. Директриса была занята или не присутствовала на рабочем месте вовсе. Ее секретарь на вопрос об увольнении учителей ответила кратко: «У нас все прекрасно».

Учителя без опыта

Ответ на вопрос «кто будет учить детей?» нашелся — выпускники вузов, еще не обремененные опытом. В группе «Подслушано» спортивного петербургского университета им. Лесгафта предлагают поработать в 338-й учителем физкультуры, а сайт SuperJob заполнен вакансиями на любой вкус и специализацию в педе.



Так, на 338-ю школу приходится 21 вакансия, из них 11 — для учителей. Разыскивается физрук, педагоги по математике, информатике, танцам, истории, обществознанию, праву, музыке, технологии, русскому языку и литературе. На добрую половину предметов готовы взять учителя и без опыта. Платить предлагают от 35 тысяч рублей в месяц.



Еще десять объявлений приходится на других сотрудников, от завхоза до завуча. Ищут в 338-й школе методиста (зарплата от 23,5 тысяч рублей в месяц), завуча по воспитательной (от 40 тысяч) и учебно-воспитательной работе (от 45 тысяч), заведующего отделением дополнительного образования (от 35 тысяч), педагога-психолога (от 35 тысяч), делопроизводителя-документовода (от 23,5 тысяч), уборщика (от 21,5 тысяч), кадрового специалиста (от 40 тысяч) и двух завхозов (от 25 тысяч).

Алина Ампелонская, Милена Солдатенко, «Фонтанка.ру»

