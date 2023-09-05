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    The Guardian: британский «непобедимый танк» сожгли в Работино

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    Об уничтожении в ходе СВО британского танка Challenger 2 сообщает 5 сентября издание The Guardian. Отмечается, что это первый за 29 лет случай уничтожения Challenger 2 в бою.

    По данным The Guardian, британский танк уничтожили в районе села Работино на Запорожском направлении. Автор статьи подчеркивает, что ранее неоднократно сообщалось об поражении немецких танков Leopard(«Фонтанка» писала об этом здесь), но об уничтожении Challenger 2 — ни разу.

    Challenger 2 принят на вооружение Великобритании в 1994 году. Всего было закуплено 386 таких боевых машин. Как пишет The Guardian, один Challenger 2 был уничтожен в Ираке в 2003 году, но не противником, а по ошибке, «дружественным огнём».

    Всего Великобритания поставила Украине 14 танков Challenger 2.

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    Challenger 2УкраинаУничтожение Challenger 2
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