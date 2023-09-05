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    Россия ждет разъяснений от Армении по ратификации Римского статута МУС

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    Россия будет отталкиваться от разъяснений Еревана при оценке действий Армении по ратификации Римского статута, заявила 5 сентября в ходе пресс-брифинга Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ.

    «Мы уже запросили у армянской стороны разъяснения на этот счет», — приводит слова Марии Захаровой РИА Новости. Она уточнила, что дальнейшие шаги будут приниматься исходя из ответа Еревана.

    Первого сентября правительство Армении попросило парламент ратифицировать Римский статут Международного уголовного суда. Конституционный суд Армении весной 2023 года постановил: обязательства Римского статута не противоречат основному закону страны.

    Ранее Международный суд в Гааге выдал ордер на арест президента РФ Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. В России назвали это решение незаконным.

    Российская Федерация подписала Римский статут 13 сентября 2000 года, однако не ратифицировала его, из-за чего страна не являлась государством — участником МУС, а была лишь наблюдателем. 16 ноября 2016 года Владимир Путин подписал распоряжение о намерении России не становиться участником Римского статута МУС.

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    Комментарии 47

    Гость05 Сен 2023 в 18:47
    Месть Пашиняна:))
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