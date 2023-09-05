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    Стандарт- класс уступает место «комфорту» на рынке новостроек Санкт-Петербурга

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    На рынке новостроек Санкт-Петербурга сокращается предложение квартир стандарт-класса. Как сообщают аналитики GloraX, с июля 2022 по июль 2023 года количество таких квартир снизилось на 14%, а их совокупная площадь уменьшилась на 18%.

    Эксперты считают, что можно говорить о постепенном уходе с рынка стандартного класса и заменой его классом «комфорт». В Петербурге сейчас в сегменте «комфорт», представлено 89 проектов, в то время как в классе «стандарт» — 20.

    Средняя стоимость квадратного метра в сегменте «стандарт» составляет 158 тыс. руб., а в комфорт-классе она достигла 218 тыс. руб, но это не сдерживает спрос.

    — Большинство россиян покупают квартиру один раз в жизни, поэтому подходят к выбору взвешенно и обдуманно — комментирует Екатерина Ульянова, директор по маркетингу и PR GloraX. — Как правило, объекты сегмента «стандарт» расположены в не самых удобных для жизни локациях. С точки зрения архитектуры это типовые проекты без интересных решений, без подземного паркинга, также территория может не быть огороженной. Планировки не настолько функциональны, в квартирах проектируются окна со стандартной площадью остекления, а высота потолков ниже, чем в домах комфорт-класса — 2,5 м против 2,7 м.

    Эксперты напомнили, что жилые комплексы комфорт-класса впервые появились на рынке в 2008 году, для них характерны нетиповые решения в архитектуре, качественное благоустройство и озеленение, дворы без машин, эргономичные планировки, современные технологии и материалы.

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