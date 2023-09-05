Стандарт- класс уступает место «комфорту» на рынке новостроек Санкт-Петербурга

На рынке новостроек Санкт-Петербурга сокращается предложение квартир стандарт-класса. Как сообщают аналитики GloraX, с июля 2022 по июль 2023 года количество таких квартир снизилось на 14%, а их совокупная площадь уменьшилась на 18%.



Эксперты считают, что можно говорить о постепенном уходе с рынка стандартного класса и заменой его классом «комфорт». В Петербурге сейчас в сегменте «комфорт», представлено 89 проектов, в то время как в классе «стандарт» — 20.



Средняя стоимость квадратного метра в сегменте «стандарт» составляет 158 тыс. руб., а в комфорт-классе она достигла 218 тыс. руб, но это не сдерживает спрос.

