Угнал «Мазду», найдя ключи в каком-то джипе. А до этого повзрослел за решёткой

Петербургские полицейские задержали угонщика с длинной криминальной биографией. Сейчас ему 43 года, в места заключения он регулярно попадает с 15 лет, и теперь он снова за решёткой. Подробности этой истории стали известны «Фонтанке» 5 сентября.



11 августа житель Петергофа не обнаружил утром на стоянке на улице Шахматова старенькую «Мазду 3». Ущерб оценил в 340 тысяч рублей. 16 августа в МВД возбудили дело о краже. Расследование привело полицейских к 42-летнему неработающему жителю Ломоносова. Его задержали по подозрению в угоне днём 4 сентября на бульваре Новаторов, а вечером того же дня «Мазду» нашли в деревне Велигонты Ломоносовского района. Подозреваемый объяснил, что ночью 11 августа вытащил ключи от «Мазды» из какого-то джипа и поехал кататься, а когда устал, бросил машину в Велигонтах. Ночью 5 сентября мужчину поместили в ИВС.

