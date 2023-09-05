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    Угнал «Мазду», найдя ключи в каком-то джипе. А до этого повзрослел за решёткой

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    Петербургские полицейские задержали угонщика с длинной криминальной биографией. Сейчас ему 43 года, в места заключения он регулярно попадает с 15 лет, и теперь он снова за решёткой. Подробности этой истории стали известны «Фонтанке» 5 сентября.

    11 августа житель Петергофа не обнаружил утром на стоянке на улице Шахматова старенькую «Мазду 3». Ущерб оценил в 340 тысяч рублей. 16 августа в МВД возбудили дело о краже. Расследование привело полицейских к 42-летнему неработающему жителю Ломоносова. Его задержали по подозрению в угоне днём 4 сентября на бульваре Новаторов, а вечером того же дня «Мазду» нашли в деревне Велигонты Ломоносовского района. Подозреваемый объяснил, что ночью 11 августа вытащил ключи от «Мазды» из какого-то джипа и поехал кататься, а когда устал, бросил машину в Велигонтах. Ночью 5 сентября мужчину поместили в ИВС.

    Этот персонаж попал в поле зрения правоохранителей ещё в 90-х годах. В 1996 году его впервые осудили за кражу и повреждение имущества. Потом были новые кражи, грабежи, угоны — и около 15 судов. Осенью 2022 года мужчина освободился из мест лишения свободы и находился под подпиской о невыезде.

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    Комментарии 8

    Гость05 Сен 2023 в 15:51
    Вот жизнь весёлая!
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