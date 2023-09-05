    Сейчас

    +19˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +19˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 19

    2 м/с, ю-з

    763мм

    71%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd96.62eur104.42

    СВУ рвануло под боком военкомата на Крупской. Показываем первые фото

    6481
    22 комментария

    На улице Крупской в Петербурге продолжают разбираться в обстоятельствах взрыва, случившегося 5 сентября у военного комиссариата Невского района. «Фонтанка» показывает фото, оказавшиеся в распоряжении редакции.

    Фото: «Фонтанка.ру»
    ПоделитьсяПоделиться

    Взрывотехники ФСБ и сотрудники правоохранительных ведомств работают во дворе. Его часть вместе с газоном оцеплена. По предварительным данным, самодельное взрывное устройство с порохом сработало в вентиляционной шахте, которая ведёт к заброшенному бомбоубежищу.

    Фото: «Фонтанка.ру»
    ПоделитьсяПоделиться

    В двадцати метрах расположен военкомат. В том же здании несколько благотворительных фондов и храм Успения Пресвятой Богородицы. Последний сегодня закрыт, но в два часа дня там планировалась работа с подопечными.

    Фото: «Фонтанка.ру»
    Фото: «Фонтанка.ру»

    Больше интересных новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    Взрыв
    ЛАЙК5
    СМЕХ27
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ8
    ПЕЧАЛЬ2

    Комментарии 22

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    22
    close