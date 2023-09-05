СВУ рвануло под боком военкомата на Крупской. Показываем первые фото

На улице Крупской в Петербурге продолжают разбираться в обстоятельствах взрыва, случившегося 5 сентября у военного комиссариата Невского района. «Фонтанка» показывает фото, оказавшиеся в распоряжении редакции.
Взрывотехники ФСБ и сотрудники правоохранительных ведомств работают во дворе. Его часть вместе с газоном оцеплена. По предварительным данным, самодельное взрывное устройство с порохом сработало в вентиляционной шахте, которая ведёт к заброшенному бомбоубежищу.
В двадцати метрах расположен военкомат. В том же здании несколько благотворительных фондов и храм Успения Пресвятой Богородицы. Последний сегодня закрыт, но в два часа дня там планировалась работа с подопечными.