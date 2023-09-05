В Минфине обсуждают повышение первого взноса по льготной ипотеке

Российские власти обсуждают повышение первого взноса по льготной ипотеке до 20% и другие изменения в программе. Об этом 5 сентября сообщил директор департамента финансовой политики Минфина России Иван Чебесков, его слова приводит госагентство ТАСС.

«Действительно, сейчас обсуждается повышение первоначального взноса», — рассказал Иван Чебесков во время форума «Цифровые финансы: новая экономическая реальность», уточнив, что речь идет о повышении до 20%.

Сейчас первоначальный взнос для приобретения жилья по льготной ипотеке составляет не меньше 15% от стоимости квартиры. При наличии маткапитала, его можно использовать в качестве первого взноса.