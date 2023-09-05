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    В Минфине обсуждают повышение первого взноса по льготной ипотеке

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    Российские власти обсуждают повышение первого взноса по льготной ипотеке до 20% и другие изменения в программе. Об этом 5 сентября сообщил директор департамента финансовой политики Минфина России Иван Чебесков, его слова приводит госагентство ТАСС.

    «Действительно, сейчас обсуждается повышение первоначального взноса», — рассказал Иван Чебесков во время форума «Цифровые финансы: новая экономическая реальность», уточнив, что речь идет о повышении до 20%.

    Сейчас первоначальный взнос для приобретения жилья по льготной ипотеке составляет не меньше 15% от стоимости квартиры. При наличии маткапитала, его можно использовать в качестве первого взноса.

    Ранее «Ведомости» сообщили, что правительство планирует ограничить рост ипотечного кредитования с господдержкой. Повышение ключевой ставки и дополнительные меры Банка России по дестимулированию выдачи банками новых займов этот рост не ограничили.

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