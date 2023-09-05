Сбитый над Истрой дрон нес на себе взрывоопасные элементы, уточнили власти

Утром во вторник в подмосковной Истре был сбит беспилотник, который, согласно предварительной информации, был самодельным и содержал взрывоопасные компоненты, сообщила в своем telegram-канале Татьяна Витушева, глава городского округа Истра.
Согласно первичному осмотру обломков сбитого беспилотного летательного аппарата (БПЛА) над территорией городского округа Истра, предварительные данные указывают на его самодельное производство и наличие взрывоопасных компонентов. На данный момент обломки собраны и отправлены на экспертизу.
Витушева указала, что в результате падения обломков беспилотника в Истре загорелся гараж в СНТ «Высоковольтник», пожар ликвидирован. Жертв и пострадавших среди жителей нет, уточнила глава Истры.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в ночь на 5 сентября сбили три беспилотника, которые летели в сторону Москвы. Средства противовоздушной обороны сбили их в Московской, Калужской и Тверской областях. Один из них упал в Истринском районе Подмосковья.