Настойчивость воришки, так и не вошедшего в храм на севере Петербурга, попала на видео

Оперативная реакция на сработавшую сигнализацию помогла церкви Всех Святых в память воинов, погибших при исполнении служебного долга в Приморском районе сохранить имущество.
«Фонтанка.ру»
Камеры храма сняли, как долго накануне ночью, примерялся злоумышленник к двойным окнам здания на Афонской улице. На видео, оказавшемся в распоряжении «Фонтанки» 5 сентября, видно, что, разбив первую преграду, он начал собирать стекла. Потом примерился ко второй, но приехали сотрудники охраны. А потом и полиция.
В заявлении, которое настоятель написал в МВД, указано, что имущество церкви не пострадало.