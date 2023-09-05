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    Настойчивость воришки, так и не вошедшего в храм на севере Петербурга, попала на видео

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    2 комментария

    Оперативная реакция на сработавшую сигнализацию помогла церкви Всех Святых в память воинов, погибших при исполнении служебного долга в Приморском районе сохранить имущество.

    «Фонтанка.ру»

    Камеры храма сняли, как долго накануне ночью, примерялся злоумышленник к двойным окнам здания на Афонской улице. На видео, оказавшемся в распоряжении «Фонтанки» 5 сентября, видно, что, разбив первую преграду, он начал собирать стекла. Потом примерился ко второй, но приехали сотрудники охраны. А потом и полиция.

    В заявлении, которое настоятель написал в МВД, указано, что имущество церкви не пострадало.

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    КражаХрамЦерковьПопытка кражи
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    Комментарии 2

    Гость05 Сен 2023 в 10:03
    жизнь вора
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