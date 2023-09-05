Вычисляют по камерам: в российском регионе начнут штрафовать за плевки

С четверга в Ярославской области начнут штрафовать граждан за плевки в общественных местах, сообщили в пресс-службе правительства региона. Хотя закон вступил в силу еще 7 июля, всё это время в регионе действует переходный период, нарушители получают только предупреждения.



«С 7 сентября, когда исполнится два месяца с момента введения новой нормы, их будут наказывать в соответствии с законом — штрафом в полторы тысячи рублей», — заявила помощник губернатора Татьяна Потемкина.



По ее словам, за два месяца контролеры выявили более 50 плевков с помощью видеокамер. Сейчас власти получили доступ к семи тысячам камер, установленных в области. По ним отслеживают места массового пребывания людей, например, остановки, парки, скверы и дворы. Как только информация о плевке зафиксирована, она передается опергруппе, которая в свою очередь состоит из сотрудников инспекции административно-технического надзора, полиции, членов административных комиссий. Контролеры тут же выходят на место, уточняют данные нарушителя.

