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    Вычисляют по камерам: в российском регионе начнут штрафовать за плевки

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    С четверга в Ярославской области начнут штрафовать граждан за плевки в общественных местах, сообщили в пресс-службе правительства региона. Хотя закон вступил в силу еще 7 июля, всё это время в регионе действует переходный период, нарушители получают только предупреждения.

    «С 7 сентября, когда исполнится два месяца с момента введения новой нормы, их будут наказывать в соответствии с законом — штрафом в полторы тысячи рублей», — заявила помощник губернатора Татьяна Потемкина.

    По ее словам, за два месяца контролеры выявили более 50 плевков с помощью видеокамер. Сейчас власти получили доступ к семи тысячам камер, установленных в области. По ним отслеживают места массового пребывания людей, например, остановки, парки, скверы и дворы. Как только информация о плевке зафиксирована, она передается опергруппе, которая в свою очередь состоит из сотрудников инспекции административно-технического надзора, полиции, членов административных комиссий. Контролеры тут же выходят на место, уточняют данные нарушителя.

    Также комиссия использует программу распознавания лиц. Кроме того, для соблюдения общественного порядка проводятся межведомственные рейды. В июле и августе их было более 300, а общее число рейдов, организованных инспекцией административно-технического надзора и административными комиссиями, составило около 600. Эти проверки проводились в том числе в вечернее время суток и в выходные дни. За два месяца было выявлено 5 996 случаев административных нарушений.

    Ранее «Фонтанка» писала, что Ярославская область первой в стране и третьей в мире ввела ответственность за плевки в общественных местах. Такой запрет есть еще только в Сингапуре и Казахстане.

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    ПлевкиЯрославская областьАдминистративная ответственностьПравонарушениеКамеры
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