Жители Дома специалистов решили забрать на хранение снятые таблички «Последнего адреса». В планах — вернуть на место

Жители Дома специалистов вечером 4 сентября провели соседскую встречу, в ходе которой решили найти и забрать на хранение демонтированные таблички с именами жертв Большого террора, передает корреспондент «Фонтанки». В планах на перспективу — возврат табличек на фасад здания.



На встречу около стены, где еще недавно висели 34 таблички проекта «Последний адрес» с именами репрессированных жильцов дома, пришли в общей сложности два десятка человек. В их числе не только обитатели дома 61, корпус 1, по Лесному проспекту, откуда сняли таблички, но и соседнего корпуса 3.