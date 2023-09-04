Жители Дома специалистов решили забрать на хранение снятые таблички «Последнего адреса». В планах — вернуть на место

Жители Дома специалистов вечером 4 сентября провели соседскую встречу, в ходе которой решили найти и забрать на хранение демонтированные таблички с именами жертв Большого террора, передает корреспондент «Фонтанки». В планах на перспективу — возврат табличек на фасад здания.
На встречу около стены, где еще недавно висели 34 таблички проекта «Последний адрес» с именами репрессированных жильцов дома, пришли в общей сложности два десятка человек. В их числе не только обитатели дома 61, корпус 1, по Лесному проспекту, откуда сняли таблички, но и соседнего корпуса 3.
В отверстия от болтов, которыми были прикручены таблички, кто-то вставил красные гвоздики.
По словам собравшихся, в домовых чатах соседи возмутились демонтажем табличек. Жители намерены добиться от управляющей компании «Семь ключей» ответа, где именно сейчас находятся таблички, и забрать их на хранение до тех пор, пока не появится возможность установить конструкции обратно.
Ранее «Фонтанка» рассказывала, что таблички были сняты по анонимной жалобе на портале «Наш Санкт-Петербург». В ответе управляющей компании указано, что размещение этих конструкций не было согласовано с комитетом по градостроительству и архитектуре и комитетом по печати.
Однако на сегодняшний день регламент согласования отсутствует. Также нет и конкретного комитета, который отвечал бы за такое согласование.