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    «Зенит» ведет переговоры о трансфере 22-летнего защитника сборной Туниса Грама

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    «Зенит» намерен приобрести центрального защитника сборной Туниса Алаа Граму, сообщает Africa Foot United. Российский клуб активно ведет переговоры с «Сфаксьеном» о возможном трансфере 22-летнего футболиста.

    Ранее другие клубы из Дании, Египта и Ближнего Востока также проявляли интерес к Граму, но в настоящее время «Зенит» лидирует в борьбе за игрока. «Сфаксьен» столкнулся с финансовыми трудностями, и готов рассмотреть возможность его продажи.

    На данный момент Грам находится в составе сборной Туниса, которая готовится к квалификационному матчу Кубка африканских наций против Ботсваны и товарищескому поединку со сборной Египта.

    Ранее генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявил, что клуб планирует совершить «сенсационный трансфер» до закрытия трансферного окна. По его словам, это «быстрый, цепкий и дерзкий футболист».

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