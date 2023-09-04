«Зенит» ведет переговоры о трансфере 22-летнего защитника сборной Туниса Грама

«Зенит» намерен приобрести центрального защитника сборной Туниса Алаа Граму, сообщает Africa Foot United. Российский клуб активно ведет переговоры с «Сфаксьеном» о возможном трансфере 22-летнего футболиста.



Ранее другие клубы из Дании, Египта и Ближнего Востока также проявляли интерес к Граму, но в настоящее время «Зенит» лидирует в борьбе за игрока. «Сфаксьен» столкнулся с финансовыми трудностями, и готов рассмотреть возможность его продажи.

На данный момент Грам находится в составе сборной Туниса, которая готовится к квалификационному матчу Кубка африканских наций против Ботсваны и товарищескому поединку со сборной Египта.