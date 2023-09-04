Гендиректор «Зенита»: «Близки к сенсационному трансферу. Это быстрый, цепкий и дерзкий игрок-универсал»

До закрытия трансферного окна в России осталась всего неделя, однако за это время футбольный клуб «Зенит» планирует совершить «сенсационный трансфер», заявил генеральный директор петербургской команды Александр Медведев. По его словам, это «быстрый, цепкий и дерзкий футболист».
«Не хочу опережать события, но все-таки проинформируем наших болельщиков, что мы близки к согласованию сенсационного трансфера. Это игрок, который является универсалом. Быстрый, цепкий и дерзкий футболист, но на данном этапе ограничусь этими характеристиками, не будут называть клуб и страну», – цитирует Медведева ТАСС.
Гендиректор «Зенита» также отметил, что игрок молод и способен выступать на разных позициях. Официальное объявление о трансфере, по его словам, может последовать буквально в течение 1 — 2 дней.
Напомним, что петербургский клуб этим летом продал форварда Малкома в саудовский «Аль-Хиляль» за 60 миллионов евро. В то же время дорогостоящих покупок сине-бело-голубые пока не совершали. По информации европейских СМИ, «Зенит» пытался договориться с «Бенфикой» о покупке 26-летнего вингера Давида Нереса. Также писали об интересе петербуржцев к Луису Энрике из «Бетиса» и Педро из «Фламенго». Сообщалось, что «Зенит» пытался купить у ПСЖ Юго Экитика за 40 млн, но Александр Медведев назвал это слухами.