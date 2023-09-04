Гендиректор «Зенита»: «Близки к сенсационному трансферу. Это быстрый, цепкий и дерзкий игрок-универсал»

До закрытия трансферного окна в России осталась всего неделя, однако за это время футбольный клуб «Зенит» планирует совершить «сенсационный трансфер», заявил генеральный директор петербургской команды Александр Медведев. По его словам, это «быстрый, цепкий и дерзкий футболист».



«Не хочу опережать события, но все-таки проинформируем наших болельщиков, что мы близки к согласованию сенсационного трансфера. Это игрок, который является универсалом. Быстрый, цепкий и дерзкий футболист, но на данном этапе ограничусь этими характеристиками, не будут называть клуб и страну», – цитирует Медведева ТАСС.

