Мишустин исключил Федермессер из Совета по вопросам попечительства в социальной сфере

Руководитель Центра паллиативной медицины департамента здравоохранения Москвы, учредитель благотворительного фонда помощи хосписам «Вера» Нюта Федермессер и председатель попечительского совета благотворительного фонда «Абсолют-помощь» исключены из Совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере по распоряжению премьер-министра России Михаила Мишустина, говорится в документе от 25 августа. Распоряжение стало доступно 4 сентября на портале официального опубликования правовых актов.



Кроме того, из Совета исключены:

