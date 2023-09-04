    Сейчас

    +19˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +19˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 18

    2 м/с, зап

    767мм

    61%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd96.34eur104.61

    Мишустин исключил Федермессер из Совета по вопросам попечительства в социальной сфере

    372
    2 комментария

    Руководитель Центра паллиативной медицины департамента здравоохранения Москвы, учредитель благотворительного фонда помощи хосписам «Вера» Нюта Федермессер и председатель попечительского совета благотворительного фонда «Абсолют-помощь» исключены из Совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере по распоряжению премьер-министра России Михаила Мишустина, говорится в документе от 25 августа. Распоряжение стало доступно 4 сентября на портале официального опубликования правовых актов.

    Кроме того, из Совета исключены:

    • Галина Потапова, заместитель директора федерального предприятия «Научно-производственное объединение «Микроген»» при Минздраве.
    • Наталья Давыдова, организатор волонтерских форумов и социальных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья.
    • Олег Салагай, бывший заместитель министра здравоохранения, который до конца августа являлся членом совета фонда «Круг добра».
    • Владимир Смирнов, учредитель «Общественного фонда Владимира Смирнова».

    Их места в Совете заняли другие общественники:

    • Лейла Адамян — президент благотворительного фонда Лейли Адамян. Его деятельность направлена на поддержку социально-культурных инициатив.
    • Илона Броневицкая — руководитель благотворительного фонда «Домашний», помогающего бездомным животным.
    • Юрий Жулёв — сопредседатель Всероссийского союза общественных объединений пациентов.
    • Никита Коваленко — председатель правления общественной организации «Вместе против гепатита», занимающейся поддержкой пациентов с вирусными гепатитами.
    • Евгений Козловский — директор АНО «Центр 'Без ограничений'», специализирующегося на разработке и внедрении цифровых технологий для реабилитации.
    • Евгения Котова — заместитель министра здравоохранения. В конце августа она заняла место Олега Салагая в совете фонда «Круг добра».
    • Петр Положевец — генеральный директор благотворительного фонда «Вклад в будущее».

    Совет был создан в 2012 году как совещательный орган, его цель — рассматривать важные вопросы, связанные с обеспечением социальной защиты граждан, попавших в трудные жизненные обстоятельства, к примеру, сирот и людей с ограниченными возможностями здоровья. В задачи органа включены следующие аспекты: развитие благотворительности, формулировка предложений по совершенствованию деятельности исполнительной власти в сфере социальной защиты, а также активное сотрудничество с попечительскими советами больниц, хосписов, домов ребенка и детских домов.

    Главой совета является вице-премьер Татьяна Голикова.

    Больше интересных новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Нюта ФедермессерСоветПНИОбщественники
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 2

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    2
    close