Мишустин исключил Федермессер из Совета по вопросам попечительства в социальной сфере

Руководитель Центра паллиативной медицины департамента здравоохранения Москвы, учредитель благотворительного фонда помощи хосписам «Вера» Нюта Федермессер и председатель попечительского совета благотворительного фонда «Абсолют-помощь» исключены из Совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере по распоряжению премьер-министра России Михаила Мишустина, говорится в документе от 25 августа. Распоряжение стало доступно 4 сентября на портале официального опубликования правовых актов.
Кроме того, из Совета исключены:
- Галина Потапова, заместитель директора федерального предприятия «Научно-производственное объединение «Микроген»» при Минздраве.
- Наталья Давыдова, организатор волонтерских форумов и социальных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья.
- Олег Салагай, бывший заместитель министра здравоохранения, который до конца августа являлся членом совета фонда «Круг добра».
- Владимир Смирнов, учредитель «Общественного фонда Владимира Смирнова».
Их места в Совете заняли другие общественники:
- Лейла Адамян — президент благотворительного фонда Лейли Адамян. Его деятельность направлена на поддержку социально-культурных инициатив.
- Илона Броневицкая — руководитель благотворительного фонда «Домашний», помогающего бездомным животным.
- Юрий Жулёв — сопредседатель Всероссийского союза общественных объединений пациентов.
- Никита Коваленко — председатель правления общественной организации «Вместе против гепатита», занимающейся поддержкой пациентов с вирусными гепатитами.
- Евгений Козловский — директор АНО «Центр 'Без ограничений'», специализирующегося на разработке и внедрении цифровых технологий для реабилитации.
- Евгения Котова — заместитель министра здравоохранения. В конце августа она заняла место Олега Салагая в совете фонда «Круг добра».
- Петр Положевец — генеральный директор благотворительного фонда «Вклад в будущее».
Совет был создан в 2012 году как совещательный орган, его цель — рассматривать важные вопросы, связанные с обеспечением социальной защиты граждан, попавших в трудные жизненные обстоятельства, к примеру, сирот и людей с ограниченными возможностями здоровья. В задачи органа включены следующие аспекты: развитие благотворительности, формулировка предложений по совершенствованию деятельности исполнительной власти в сфере социальной защиты, а также активное сотрудничество с попечительскими советами больниц, хосписов, домов ребенка и детских домов.
Главой совета является вице-премьер Татьяна Голикова.