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    Дмитрий Муратов* покидает пост главного редактора «Новой газеты»

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    Признанный иноагентом нобелевский лауреат Дмитрий Муратов временно оставляет должность главного редактора «Новой газеты», чтобы оспорить в судах присвоенный ему Минюстом статус.

    «Муратов категорически не согласен с решением Минюста и подает в суд. По его просьбе на время судебного разбирательства редакция приостанавливает исполнение Дмитрием Муратовым функций главного редактора», — говорится в рассылке «Новой» 4 сентября.

    Временно исполнять обязанности главреда будет заместитель Муратова Сергей Соколов.

    «Новая газета» выпускалась в России с апреля 1993 года. В 1995-м главным редактором стал Дмитрий Муратов. В конце 2021-го он удостоен Нобелевской премии за «усилия по сохранению свободы мысли как непременного условия для демократии и мира». Через несколько месяцев суд аннулировал у «НГ» лицензию СМИ.

    *Внесен в реестр иностранных агентов 1 сентября.

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