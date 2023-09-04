Дмитрий Муратов* покидает пост главного редактора «Новой газеты»

Признанный иноагентом нобелевский лауреат Дмитрий Муратов временно оставляет должность главного редактора «Новой газеты», чтобы оспорить в судах присвоенный ему Минюстом статус.



«Муратов категорически не согласен с решением Минюста и подает в суд. По его просьбе на время судебного разбирательства редакция приостанавливает исполнение Дмитрием Муратовым функций главного редактора», — говорится в рассылке «Новой» 4 сентября.

Временно исполнять обязанности главреда будет заместитель Муратова Сергей Соколов.