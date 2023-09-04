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    Тыквы, желуди и не только. Ленинградский зоопарк примет в дар осенние лакомства

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    Ленинградский зоопарк начинает принимать дары осени — в рамках традиционной сентябрьской акции. Так посетители смогут не выбрасывать излишки урожая, а по возможности делиться ими с животными.

    Список того, чем можно порадовать обитателей зверинца, пресс-служба зоопарка публикует 4 сентября. Это обязательно спелые и свежие тыквы, желуди, брусника, клюква, рябина (включая черноплодную), шишки, орехи и ветки малины с листьями. Участников акции просят не покупать ничего специально — речь идет только о собственном урожае и лесных находках, которыми будет не жалко поделиться.

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    Продукты можно оставить у административного входа в зоопарк в любое время.

    Напомним, зоопарк перешел на осенний режим работы — с 10:00 до 20:00, но кассы и вход закрываются на час раньше.

    Фото: Ленинградский зоопарк
    Фото: Ленинградский зоопарк

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