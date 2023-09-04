Тыквы, желуди и не только. Ленинградский зоопарк примет в дар осенние лакомства

Ленинградский зоопарк начинает принимать дары осени — в рамках традиционной сентябрьской акции. Так посетители смогут не выбрасывать излишки урожая, а по возможности делиться ими с животными.



Список того, чем можно порадовать обитателей зверинца, пресс-служба зоопарка публикует 4 сентября. Это обязательно спелые и свежие тыквы, желуди, брусника, клюква, рябина (включая черноплодную), шишки, орехи и ветки малины с листьями. Участников акции просят не покупать ничего специально — речь идет только о собственном урожае и лесных находках, которыми будет не жалко поделиться.