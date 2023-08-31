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    Ленинградский зоопарк переходит на осенний режим работы

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    С первого дня осени Ленинградский зоопарк будет работать по новому графику. В холодный сезон время работы будут постепенно сокращать, поскольку темнеть будет всё раньше.

    По новому графику, с 1 сентября Ленинградский зоопарк будет работать каждый день с 10:00 до 20:00. Кассы и вход при этом закрываются на час раньше. «Но не огорчайтесь! Зоопарк работает круглый год, и даже в самые дождливые и ветренные осенние деньки мы ждем вас», — добавляют в пресс-службе зоопарка, напоминая о крытых павильонах с экзотическими животными и растениями.

    В сам День знаний вход в зоопарк будет бесплатным для детей до 17 лет включительно. Для посетителей 1 сентября подготовили развлекательную программу с мастер-классами, научными опытами и показательными кормлениями.

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