Ленинградский зоопарк переходит на осенний режим работы

С первого дня осени Ленинградский зоопарк будет работать по новому графику. В холодный сезон время работы будут постепенно сокращать, поскольку темнеть будет всё раньше.



По новому графику, с 1 сентября Ленинградский зоопарк будет работать каждый день с 10:00 до 20:00. Кассы и вход при этом закрываются на час раньше. «Но не огорчайтесь! Зоопарк работает круглый год, и даже в самые дождливые и ветренные осенние деньки мы ждем вас», — добавляют в пресс-службе зоопарка, напоминая о крытых павильонах с экзотическими животными и растениями.