Бывший соратник Пригожина освобожден от должности главы смольнинского телеканала «Санкт-Петербург»

Выходец из медиаструктур бизнесмена Евгения Пригожина Александр Малькевич был освобожден от должности гендиректора городского телеканала «Санкт-Петербург». Об этом 4 сентября сообщает пресс-служба Смольного.



Малькевич перейдет на работу в Смольный на общественных началах: он стал советником губернатора Петербурга по работе с новыми регионами РФ.

Кресло гендиректора телеканала займет Екатерина Ходаринова, которая ранее работала замгендиректора телеканала по информационному вещанию. О кадровых перестановках объявил на рабочем совещании с членами правительства губернатор Александр Беглов.