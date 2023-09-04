Бывший соратник Пригожина освобожден от должности главы смольнинского телеканала «Санкт-Петербург»

Выходец из медиаструктур бизнесмена Евгения Пригожина Александр Малькевич был освобожден от должности гендиректора городского телеканала «Санкт-Петербург». Об этом 4 сентября сообщает пресс-служба Смольного.
Малькевич перейдет на работу в Смольный на общественных началах: он стал советником губернатора Петербурга по работе с новыми регионами РФ.
Кресло гендиректора телеканала займет Екатерина Ходаринова, которая ранее работала замгендиректора телеканала по информационному вещанию. О кадровых перестановках объявил на рабочем совещании с членами правительства губернатор Александр Беглов.
Бизнесмен Евгений Пригожин погиб в авиакатастрофе под Тверью 23 августа 2023 года. С ним летели еще девять человек, в том числе руководство ЧВК «Вагнер» и трое членов экипажа, при крушении не выжил никто. Предприниматель похоронен на Пороховском кладбище в Петербурге.