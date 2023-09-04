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    Бывший соратник Пригожина освобожден от должности главы смольнинского телеканала «Санкт-Петербург»

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    Выходец из медиаструктур бизнесмена Евгения Пригожина Александр Малькевич был освобожден от должности гендиректора городского телеканала «Санкт-Петербург». Об этом 4 сентября сообщает пресс-служба Смольного.

    Малькевич перейдет на работу в Смольный на общественных началах: он стал советником губернатора Петербурга по работе с новыми регионами РФ.

    Кресло гендиректора телеканала займет Екатерина Ходаринова, которая ранее работала замгендиректора телеканала по информационному вещанию. О кадровых перестановках объявил на рабочем совещании с членами правительства губернатор Александр Беглов.

    Бизнесмен Евгений Пригожин погиб в авиакатастрофе под Тверью 23 августа 2023 года. С ним летели еще девять человек, в том числе руководство ЧВК «Вагнер» и трое членов экипажа, при крушении не выжил никто. Предприниматель похоронен на Пороховском кладбище в Петербурге.

    Екатерина Ходаринова занимает должность главного редактора телеканала «Санкт-Петербург». Родилась в Ленинграде, закончила Педагогическое училище имени Некрасова (учитель начальных классов и русского языка), затем поступила и окончила в СПбГУ факультет социологии. Работала в ОАО «Телекомпания "НТВ-Петербург"». С 2010 года — на телеканале «Санкт-Петербург».

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    Комментарии 16

    Гость04 Сен 2023 в 16:06
    consigliere - (ит.) советник
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