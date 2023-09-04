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    В Ярославле покончила с собой мать, которую обвиняли в убийстве 10-месячной дочери. Тело ребенка выловили из реки

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    В Ярославле многодетная мать, которую обвиняли в убийстве 10-месячной дочери, покончила с собой. 35-летнюю женщину доставили в больницу из СИЗО, но врачи не смогли ей помочь, пишет 4 сентября 76.RU.

    Проверку по факту смерти проводит Следственный комитет региона.

    Тело десятимесячного младенца в середине июля выловили из реки Которосль в Кировском районе Ярославля. Выяснилось, что ребенка могла утопить собственная мать.

    По данным источника 76.RU, женщина воспитывала троих детей — 3 и 7 лет, а также 10-месячную дочку. Якобы ей показалось, что детей хотят убить, и она решила сделать это сама. Семилетнему сыну удалось сбежать и позвать на помощь.

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