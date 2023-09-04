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    Много облаков и чуть теплей обычного. Что ждет Петербург в сентябре

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    Наступивший сентябрь в Петербурге будет теплее обычного, считают специалисты «Яндекс.Погоды». При этом дождей можно не бояться — их будет гораздо меньше, чем в прошлом году.

    Прогнозом на ближайший месяц пресс-служба «Яндекс.Погоды» поделилась с «Фонтанкой» 4 сентября. В начале месяца днем можно ожидать +15..16 градусов, а в конце — уже +9..13. Среднесуточная температура при этом составит +17,4 градуса.

    По предварительным данным, в сентябре в Петербурге выпадет около 57 миллиметров осадков — это на 1,2 % ниже показателей за последние 30 лет и на 21,4 % — данных за сентябрь прошлого года. Температура, напротив, статистические значения превысит: на 2,4 градуса по сравнению с прошлым сентябрем и на 0,8 градуса по сравнению со средними значениями за 30 лет.

    Главный синоптик города Александр Колесов тоже считает, что сентябрьская температура на 1–2 градуса перегонит климатическую норму. Бабье лето, по его мнению, может наступить в Петербурге и в середине октября.

    © Фонтанка.Ру

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