Много облаков и чуть теплей обычного. Что ждет Петербург в сентябре

Наступивший сентябрь в Петербурге будет теплее обычного, считают специалисты «Яндекс.Погоды». При этом дождей можно не бояться — их будет гораздо меньше, чем в прошлом году.

Прогнозом на ближайший месяц пресс-служба «Яндекс.Погоды» поделилась с «Фонтанкой» 4 сентября. В начале месяца днем можно ожидать +15..16 градусов, а в конце — уже +9..13. Среднесуточная температура при этом составит +17,4 градуса.

По предварительным данным, в сентябре в Петербурге выпадет около 57 миллиметров осадков — это на 1,2 % ниже показателей за последние 30 лет и на 21,4 % — данных за сентябрь прошлого года. Температура, напротив, статистические значения превысит: на 2,4 градуса по сравнению с прошлым сентябрем и на 0,8 градуса по сравнению со средними значениями за 30 лет.