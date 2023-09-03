    Сейчас

    +16˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +16˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 16

    1 м/с, зап

    765мм

    79%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd96.34eur104.61

    После расстрела вагнеровца в Ростовской области возбуждено уголовное дело

    2461
    24 комментария

    После расстрела из травматического оружия бойца ЧВК «Вагнер» в Батайске возбуждено уголовное дело. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев 3 сентября.

    «Проводятся следственные действия. Буду внимательно следить за расследованием, виновные должны обязательно ответить по закону», — написал он.

    В ночь на 3 сентября у кафе «Клевер» произошел конфликт. Неизвестный 12 раз выстрелил из травматического оружия в бойца ЧВК «Вагнер». Пострадавшего госпитализировали.

    По данным RT, конфликт произошел из-за того, что мужчина участвовал в боевых действиях. Одна из пуль угодила ему в голову.

    Издание 161.RU пишет, что пострадавший несколько раз был в Африке в составе ЧВК «Вагнер», ездил в зону специальной военной операции. По словам очевидцев, Вячеслава избивала группа людей, выбежавшая из кафе.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Ростовская областьБатайскВасилий ГолубевНападение на бойца ЧВК Вагнер
    ЛАЙК2
    СМЕХ8
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ10
    ПЕЧАЛЬ2

    Комментарии 24

    Гость03 Сен 2023 в 22:57
    Пусть
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    24
    close