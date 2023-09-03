После расстрела вагнеровца в Ростовской области возбуждено уголовное дело

После расстрела из травматического оружия бойца ЧВК «Вагнер» в Батайске возбуждено уголовное дело. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев 3 сентября.



«Проводятся следственные действия. Буду внимательно следить за расследованием, виновные должны обязательно ответить по закону», — написал он.

В ночь на 3 сентября у кафе «Клевер» произошел конфликт. Неизвестный 12 раз выстрелил из травматического оружия в бойца ЧВК «Вагнер». Пострадавшего госпитализировали.

По данным RT, конфликт произошел из-за того, что мужчина участвовал в боевых действиях. Одна из пуль угодила ему в голову.