В матче с ЦСКА «Зенит» чуть не похоронил Заболотный, над которым все смеялись. Спас Дуглас Сантос

Вничью завершился матч 7-го тура чемпионата России ЦСКА — «Зенит», проходивший 3 сентября в Москве. Отдел спорта «Фонтанки» о том, как петербургский клуб пропустил на первых минутах и как спасся на последних.

Была полная уверенность, что «Зенит» сумел справиться с проблемами, которые были в начале сезона. После неудачного старта петербуржцы собрались и выдали четырехматчевую победную серию, главным украшением которой стала игра против «Спартака». Казалось, что эта сине-бело-голубая машина набрала ход и до первого места осталось совсем чуть-чуть. Внезапно случилась обидное поражение в Кубке России от «Балтики», которой руководит бывший армейский защитник Сергей Игнашевич. По иронии судьбы в следующем матче встречаться предстояло с ЦСКА, и тут опять чуть не случилась хлесткая осечка.



С первых минут главный тренер «Зенита» Сергей Семак выпустил на поле Михаила Кержакова, Вячеслава Караваева, Страхиню Эраковича, Нуралы Алипа, Дугласа Сантоса (капитан команды), Марио Фернандеса, Вильмара Барриоса, Вендела, Клаудиньо, Густаво Мантуана, Матео Кассьерру.

Уже неоднократно отмечалось, что Алип, от которого едва не избавились летом, очень удачно оказался под рукой у Семака в момент, когда у молодого и подающего надежды Роберта Ренана не пошла игра. Вдруг оказалось, что простой уроженец казахстанского Актау читает игру и выполняет требования главного тренера лучше, чем суперталант из Бразилии. Но именно в игре с ЦСКА Алип допустил результативную ошибку.



Шла четвертая минута игры. ЦСКА прессингом заставил петербургскую команду сильно отойти назад, буквально к своей лицевой линии. В этой ситуации Алип отдал неуверенный пас на Кержакова, на которого уже набегал форвард армейцев Антон Заболотный. Вратарь «Зенита» тоже сыграл не лучшим образом, растерялся, плохо обработал мяч, тот откатился от ноги чуть дальше, чем нужно, и его в подкате вбил сетку ворот Заболотный.

Это тот самый Заболотный, который играл в «Зените» в 2018–2019 годах. Здесь над ним откровенно смеялись, главный тренер Роберто Манчини называл клоуном, а собственная пресс-служба публиковала издевательские ролики. В общем, долго он не задержался. При Семаке он быстро ушел из команды. И вот спустя четыре года такой ответ.



Впрочем, «Зенит» пропущенный мяч только подстегнул. Петербуржцы почти сразу едва не сравняли счет. На 9-й минуте Караваев забежал вдоль боковой границы штрафной и плавно подал к линии вратарской. Мантуан хотел сыграть на опережение и вбить в сетку после рывка, но мяч улетел за лицевую линию от головы Набабкина.

Фото: В. Евдокимов / ФК «Зенит» / ТАСС Поделиться Поделиться





На 25-й минуте Сантос разыграл угловой, получил ответный пас и точно навесил к линии вратарской. Фернандес головой пробил в створ, но Акинфеев проявил чудеса реакции и отбил ногой у самой ленточки ворот.



Уже на последних минутах первого тайма вновь чуть не отличился Фернандес. Акинфеев отбил гол после удара Кассьерры, а дежурившему рядом Марио не хватило каких-то сантиметров, чтобы добить. Преимущество по голевым момента и владению было полностью на стороне «Зенита», но счет, как говорится, на табло, и он пока показывал 1:0 в пользу ЦСКА.



Во втором тайме игра немного успокоилась. На 63-й минуте ЦСКА организовал один из редких моментов у ворот Кержакова. Акинфеев сделал длинный заброс. Заболотный выиграл дуэль в воздухе у Эраковича. Мяч приземлился под носом у Чалова, и нападающий пробил правой ногой из середины штрафной, но выше перекладины.



На 88-й минуте «Зенит» все-таки дожал соперника. Судья назначил угловой в пользу сине-бело-голубых. Эракович в этот раз выиграл верховую борьбу и пробил с десяти метров. Мяч отскочил от земли на пути к воротам. Виллиан отбил, но мяч отлетел аккуратно к Дугласу и тот головой забил метров с восьми.

Завершилась игра стычкой, в которой чуть не передрались все футболисты на поле, но главный судья Павел Кукуян с помощниками сумел погасить эмоции. Финальный свисток зафиксировал ничью 1:1. Не худший результат при такой игре, но в таблице одно очко не помогло «Зениту» продвинуться вперед. Петербуржцы остались на второй строчке.

— Для нас это потеря очков, — прокомментировал результат игры вратарь «Зенита» Михаил Кержаков. — В первом тайме мы были лучше, но пропустили гол из‑за моей ошибки. Еще Игорь Акинфеев сделал несколько сумасшедших сэйвов. Механика пропущенного мной мяча такая, что я ждал пас не в створ, но просто подзадержался — и тут меня накрыл Заболотный. Хорошо, что мы проявили характер, спасибо ребятам. С меня должок, постараюсь отдать его, если будет такая возможность.



— Соперник ждал нашей ошибки, они ее дождались, — добавил главный тренер «Зенита» Сергей Семак. — В дальнейшем играли неплохо, в первом тайме моменты создавали, должны были забивать. Здорово сыграл Акинфеев. Что касается результатов и концовки, думаю, что хотелось увезти победу. Но не самый плохой результат, что смогли свести к ничейному результату матч. Учитывая выездную игру с нашим прямым конкурентом. Передохнем и будем готовиться к следующим матчам. Надеюсь, что все будут в строю, особенно защитники. Ребята сыграли неплохой матч, были невынужденные ошибки, не хватало хладнокровия, но матч хороший.



Теперь в чемпионате наступила небольшая пауза. В следующий раз «Зенит» сыграет 17 сентября в Казани против «Рубина».



Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»

