Падение Медведева, дубль Вендела и танец Кассьерры. Как «Зенит» обыграл «Спартак» в Москве

Фото: Иван Водопьянов/Коммерсантъ Поделиться Поделиться





Яркой победой футбольного клуба «Зенит» завершился матч 5 тура чемпионата России против «Спартака». Отдел спорта «Фонтанки» — о самых ярких моментах игры.

Перед игрой

К пятому туру чемпионата России «Зенит» и «Спартак» подошли почти соседями по турнирной таблице. Только совсем не в той ее части, где обе команды, наверняка, ожидали себя увидеть к этому моменту: петербуржцы шли на 7-м месте с 7-ю очками, а «Спартак» — на 5-й строчке с 9-ю очками.



Тем не менее, позитива у москвичей явно было больше. На счету красно-белых были пять побед в шести матчах во всех турнирах и шикарная результативность — три гола за игру в среднем. Картину портило только неожиданное поражение от «Урала» в предыдущем туре. Однако это не мешало болельщикам «Спартака» обсуждать поход за новым титулом.



«Зенит» же после ухода Малкома и Кузяева совсем загрустил: две победы в четыре матчах лиги и явные проблемы в атаке. За четыре тура петербуржцы забили всего семь голов, что стало худшим результатом при Сергее Семаке. Сюда же добавились проблемы с адаптацией к новой схеме с пятью защитниками.



Автобусное приключение

«Зенит» организовал для болельщиков с Fan ID несколько автобусов до стадиона «Открытие Банк Арена» в Москве. В общей сложности воспользовалось такой возможностью около 400 фанатов. В Москве их ждал «теплый» прием.

Столичная полиция несколько раз останавливала сине-бело-голубые автобусы по пути к арене. На каждом посту ДПС сотрудники правоохранительных органов тщательно проводили сверку списков пассажиров и проверяли техническое состояние автобусов, вплоть до измерения давления в шинах, для чего на место приглашали представителей технического надзора.



В общей сложности проверки растянулись на несколько часов. В итоге автобус прибыл к стадиону буквально впритык по времени.

Сюрпризы от Семака

«Зенит» вышел на поле с первых минут в таком составе: Михаил Кержаков, Вячеслав Караваев, Нуралы Алип, Страхиня Эракович, Дуглас Сантос (капитан команды), Марио Фернандес, Вильмар Барриос, Вендел, Клаудиньо, Густаво Мантуан, Иван Сергеев.

Многие обратили внимание на отсутствие бразильского защитника Ренана, который в прошлых матчах много ошибался, но его продолжали выпускать на игры. В матче со «Спартаком» Сергей Семак решил, что ставки слишком высоки.



«Мы чередуем игроков, Ренан — молодой футболист, он ошибается чаще, чем нам бы хотелось. Алип больше понимает требования, которые у нас есть», — объяснил Семак перед игрой.



Выбор Сергеева на позиции нападающего Семак сделал, по его словам, из-за микротравмы Матео Кассьерры. Да и в целом, признался он, россиянин готов лучше.

Падение Медведева

Перед каждым матчем председатель правления ФК «Зенит» Александр Медведев совершает ритуал: отправляет три мяча от боковой линии в центральный круг. В этот раз что-то пошло не так и 68-летний руководитель после удара упал на газон. Выглядело опасно.



Но Медведев поднялся и, даже не потерев ушибленное место, успешно завершил свой ритуал.

Как проходил матч

Игра началась на равных. Москвичи организовали первый опасный момент. На шестой минуте Кристофер Мартинс перехватил мяч на чужой половине и отдал Александру Соболеву, форвард тут же прокинул дальше на Михаила Игнатова. Тот мощно пробил в ближний угол. В красивом прыжке Кержаков, перевел мяч на угловой. Два подряд стандарта ни к чему не привели.



На 11 минуте огрызнулся неплохой атакой уже «Зенит». Мяч закинули в штрафную на ход Фернандесу, но Марио оказался в офсайде. Следом сине-бело-голубые совершили еще несколько перспективных подходов к воротам. До удара в створ дело ни разу не дошло, но главному тренеру «Спартака» Гильермо Абаскалю пришлось криками приводить своих подопечных в чувство.



На 27 минуте Абаскаль заменил Мозеса из-за повреждения бедра, вместо него вышел Роман Зобнин.

Супермомент упустил на 30 минуте Сергеев. Сантос перехватил мяч у Медины на чужой половине и моментально вывел Ивана на удар. Форвард развернулся и пробил в перекладину из убойной позиции.



Следом судьба вернула должное «Зениту». На 32 минуте забил Вендел, рикошетом от Джикии.



Второй тайм начался с навала «Спартака». Опасно бил в дальний удар Александр Соболев — не попал совсем немного. Отличная попытка была у Квинси Промеса, который плотно пробил с линии штрафной по центру, но мяч улетел мимо. Роман Зобнин в одной из атак пытался попасть в ближний угол, но Кержаков парировал удар.



К середине второго тайма топливо у красно-белых стало заканчиваться и «Зенит» сумел отодвинуть игру от своих ворот. На 73 минуте Вендел забил второй гол, за что мгновенно заслужил прощение за все свои выкрутасы в начале сезона. Казалось, что поставлена точка в матче, но впереди болельщиков ждала валидольная концовка.

На 78 минуте ВАР зафиксировал игру рукой Барриоса в своей штрафной, и рефери Сергей Карасев назначил пенальти в ворота петербургской команды. Удар с 11 метров уверенно реализовал Александр Соболев.



У «Спартака» открылось второе дыхание. Стопроцентный момент упустил Промес — весь стадион уже подумал, что это гол, но мяч влетел в сетку с внешней стороны. У красно-белых было еще несколько попыток сравнять, но уже в добавленное время третий гол в ворота москвичей забил Матео Кассьерра, вышедший ранее на замену.



Свой гол колумбийский форвард отметил необычным танцем.



Финальный свисток зафиксировал победу «Зенита» со счетом 3:1. В турнирной таблице петербуржцы поднялись на четвертое место (10 очков), а «Спартак» опустился на шестую строчку.

Что сказали после матча

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак:



«У нашей команды присутствовал излишний брак. Возможно, из-за нервозности. В целом контролировали матч. Если бы не пенальти, можно было бы более спокойно завершить игру. Но болельщикам такое нравится. В целом доволен результатом. Поздравляю с победой. Двигаемся дальше. Мы знали, что «Спартак» много пропускает. Они знали, как играем мы. То, что у «Спартака» не хватает надежности в обороне — не знаю, насколько это важный аспект. Можно ведь забивать еще больше, чем пропускаешь. Что касается нас, попытались наших футболистов, кто лучше был готов, встроить в систему, которую сегодня использовали. Помог гол — «Спартаку» пришлось больше атаковать. У нас появились зоны для контратак».



Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль:



«Начало было позитивным с нашей стороны. У нас было два хороших момента, но мы их не реализовали. После этого мы дали много пространства сопернику, потом мы пропустили гол после рикошета. Во втором тайме у соперника было три момента, у нас была игра, забили гол, у Тео был момент. Если бы сравняли счёт, это было бы справедливо. Также на результат повлияла травма Мозеса, а ещё позорное решение Карасёва показать жёлтую карточку Игнатову на девятой минуте. Что это такое? У нас были моменты, мы атаковали, но он показывает эту карту. Это убило игру, убило игрока, потому что больше Игнатов не мог идти в прессинг. Что это такое?»

Следующий матч «Зенит» проведет 26 августа в Петербурге против «Урала» из Екатеринбурга.

Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»

