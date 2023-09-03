Главный синоптик Петербурга оценил опасность появившегося у Лахта Центра смерча

Днем в воскресенье, 3 сентября, над Финским заливом у Лахта Центра петербуржцы заметили смерч. Главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал журналисту «Фонтанки», что появившийся смерч не представлял опасности, и уточнил: подобные природные явления в наших широтах бывают не так редко.

«Да, часто они бывают. Но совсем неопасные. Каждый год по несколько раз встречаются на Финском [заливе]», — прокомментировал синоптик фотографии.



Ранее ведущий специалист центра «Фобос» предположил, что это действительно мог быть смерч или одна из его стадий. «Если он касается краем земли или воды — то да, это смерч. Если не достиг земли, то это облако-воронка, одна из первых фаз формирования смерча», — объяснил он.

