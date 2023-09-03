Семак назвал состав на матч против ЦСКА

Главный тренер футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак определился со стартовым составом на матч 7 тура чемпионата России против ЦСКА. Встреча пройдет 3 сентября в Москве и начнется в 17:30.
«Зенит» появится на поле в следующем составе: Михаил Кержаков, Вячеслав Караваев, Страхиня Эракович, Нуралы Алип, Дуглас Сантос (капитан команды), Марио Фернандес, Вильмар Барриос, Вендел, Клаудиньо, Густаво Мантуан, Матео Кассьерра.
Запасные игроки: Александр Васютин, Денис Адамов, Дмитрий Чистяков, Данил Круговой, Алексей Сутормин, Александр Ерохин, Александр Коваленко, Ду Кейрос, Дмитрий Васильев, Зелимхан Бакаев, Андрей Мостовой, Иван Сергеев.
«Зенит» на текущий момент занимает 3 место (13 очков), а ЦСКА — 6-е (10 очков).