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    Кандидат в президенты Финляндии: нужно надавить на Киев и Москву ради переговоров

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    Необходимо оказать давление на Россию и Украину, чтобы они сели за стол переговоров. Об этом заявил бывший премьер-министр Финляндии и кандидат в президенты страны Александр Стубб, передает в воскресенье, 3 сентября, РБК со ссылкой на финские СМИ.

    «Должно произойти так, чтобы такие державы, как Китай и крупные страны на востоке и юге, оказали давление на Москву, чтобы она села за стол переговоров», — сказал он.

    Также США и Европейский союз должны убедить президента Украины Владимира Зеленского начать переговоры, добавил Стубб. Однако кандидат в президенты Финляндии считает, что боевые действия на Украине не прекратятся в 2024 году. Он считает, что конфликт продлится долго.

    Кроме того, Стубб указал, что Зеленскому для начала переговоров потребовалось бы четыре условия: гарантии безопасности (на двустороннем уровне с США, либо многостороннем от НАТО и ЕС, включая членство в блоках), территория, справедливость и восстановление, сказал он.

    Глава МИД РФ Сергей Лавров 1 сентября заявил, что встреча, прошедшая в Джидде, планировалась для донесения бесперспективности переговоров по урегулированию на Украине без участия России.

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