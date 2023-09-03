Кандидат в президенты Финляндии: нужно надавить на Киев и Москву ради переговоров

Необходимо оказать давление на Россию и Украину, чтобы они сели за стол переговоров. Об этом заявил бывший премьер-министр Финляндии и кандидат в президенты страны Александр Стубб, передает в воскресенье, 3 сентября, РБК со ссылкой на финские СМИ.



«Должно произойти так, чтобы такие державы, как Китай и крупные страны на востоке и юге, оказали давление на Москву, чтобы она села за стол переговоров», — сказал он.

Также США и Европейский союз должны убедить президента Украины Владимира Зеленского начать переговоры, добавил Стубб. Однако кандидат в президенты Финляндии считает, что боевые действия на Украине не прекратятся в 2024 году. Он считает, что конфликт продлится долго.