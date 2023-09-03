После «водного ДТП» на крейсере «Аврора» искали бомбу

Крейсер «Аврора» стал объектом тревожной фантазии. Судно обследовали на предмет взрывчатки.
Как стало известно «Фонтанке» 3 сентября, накануне днем в службу «112» поступило сообщение о заминировании крейсера «Аврора». Судно было осмотрено, никакой опасности не нашли.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
В ночь на 2 сентября катер на Неве «постучал» по борту «Авроры». Никто не пострадал, в том числе символ Петербурга, но от проверки это может и не спасти. «Фонтанка» показывала кадры «водного ДТП».