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    Пожар у нефтебазы «Ручьи» локализован

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    Мощный пожар у нефтебазы «Ручьи» локализован. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Петербурга 3 сентября.

    Локализовать огонь удалось к 13:06. Ранг пожара понижен до № 1 бис. Также врачи осмотрели одного пострадавшего. Он от госпитализации отказался.

    Фото: Дарья Драй/«Фонтанка.ру»
    Фото: Дарья Драй/«Фонтанка.ру»
    Фото: Дарья Драй/«Фонтанка.ру»
    Фото: Дарья Драй/«Фонтанка.ру»
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    К тушению привлекали 28 единиц техники и 106 человек личного состава.

    Огонь охватил ангар на площади 800 «квадратов» на Пискаревском проспекте, 119. По предварительной информации, горел автосервис — он находится рядом с нефтебазой «Ручьи». В горящем помещении и рядом хранились нефтепродукты.

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