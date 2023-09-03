Мощный пожар у нефтебазы «Ручьи» локализован. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Петербурга 3 сентября.
Локализовать огонь удалось к 13:06. Ранг пожара понижен до
К тушению привлекали
Огонь охватил ангар на площади 800 «квадратов» на Пискаревском
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Мощный пожар у нефтебазы «Ручьи» локализован. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Петербурга 3 сентября.
Локализовать огонь удалось к 13:06. Ранг пожара понижен до
К тушению привлекали
Огонь охватил ангар на площади 800 «квадратов» на Пискаревском
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