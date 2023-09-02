АТОР: рейс из Пулково в Тунис задержали почти на 18 часов

Вылет рейса BJ 853 авиакомпании Nouvelair Tunisie из Петербурга в Тунис задерживается 2 сентября примерно на 18 часов, сообщает АТОР.



Сегодняшний рейс изначально должен был отправляться из Москвы. Этому помешали временные ограничения полётов и отсутствие «окошек» для вылета, запрошенных авиакомпанией. Его перенесли в Санкт-Петербург — на 2:15 ночи. А уже в Пулково рейс сдвинули на 20:30. На этот раз причинами стали сложные погодные условия в Тунисе и поздняя отправка самолёта из Туниса в Россию.



«Авиакомпания обеспечила всех пассажиров задержанных рейсов как в Тунисе, так и в России гостиницей и предоставила питание», — отмечается в сообщении.

