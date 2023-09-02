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    РБК: «Связной» в Петербурге «закрыт навсегда». Сеть ушла и из Москвы

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    Последние магазины-салоны связи «Связной» в Петербурге и Москве закрылись. В Петербурге это был один магазин в ТЦ «Жемчужная плаза», а в Москве и Подмосковье — шесть точек. Об этом 2 сентября сообщает РБК, добавляя, что в петербургском салоне их корреспонденту заявили, что магазин «закрыт навсегда».

    Судьба точек неизвестна. «Связной» находится в процедуре банкротства. В конце июня судом была введена процедура наблюдения, которая должна продлиться до 5 декабря.

    Накануне, 1 сентября, «Ведомости» рассказали со ссылкой на свои источники, что «Связной» якобы «не может рассчитаться с сотрудниками».

    Несколько миллиардных судебных исков за невыполнение обязательств по контрактам было подано к «Связному» в 2022 году. В том же году свою долю в компании продал «Мегафон». На тот момент у сети, по информации на ее сайте, было более 2,5 тысячи магазинов в 1,1 тысячи городах России.

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