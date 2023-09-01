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    В Москве приставы не без труда нашли диванную неплательщицу алиментов

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    Фигурантка уголовного дела о неуплате алиментов из Москвы спряталась от приставов в мебели. Об этом 1 сентября рассказали в пресс-службе регионального управления ФССП РФ.

    Жительница Дорогомиловского района накопила долг в 162 тысячи рублей. 80 часов обязательных работ не пробудили в ней материнские чувства. Когда приставы пришли по месту жительства неплательщицы, они нашли ее внутри раздвижного дивана. Впереди у нее еще 8 месяцев исправительных работ.

    Должники часто прячутся в диванах. Но некоторые проявляют особую смекалку и креатив. Так, петербуржец гавкал и скулил из-под одеяла, притворяясь собакой, в присутствии приставов.

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