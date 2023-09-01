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    Фонд «Свободная Бурятия*» признан Генпрокуратурой нежелательным в России

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    Генеральная прокуратура РФ признала нежелательной деятельность иностранной неправительственной организации Free Buryаtia Foundation* (фонд «Свободная Бурятия*»), США. Об этом 1 сентября сообщает официальный телеграм-канал надзорного ведомства.

    Как заявляет прокуратура, установлено, что руководители «псевдоправозащитной группы» живут в Чехии, Польше, Великобритании и США.

    «Они предпринимают попытки создания информационных угроз, организации массовых протестных акций на территории Бурятии», — сказано в сообщении.

    Информация о принятом решении направлена в Минюст РФ для внесения сведений в перечень организаций, деятельность которых признана нежелательной в России.

    *Деятельность фонда признана Генеральной прокуратурой нежелательной в РФ.

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    Генеральная прокуратураСвободная Бурятия
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