Фонд «Свободная Бурятия*» признан Генпрокуратурой нежелательным в России

Генеральная прокуратура РФ признала нежелательной деятельность иностранной неправительственной организации Free Buryаtia Foundation* (фонд «Свободная Бурятия*»), США. Об этом 1 сентября сообщает официальный телеграм-канал надзорного ведомства.
Как заявляет прокуратура, установлено, что руководители «псевдоправозащитной группы» живут в Чехии, Польше, Великобритании и США.
«Они предпринимают попытки создания информационных угроз, организации массовых протестных акций на территории Бурятии», — сказано в сообщении.
Информация о принятом решении направлена в Минюст РФ для внесения сведений в перечень организаций, деятельность которых признана нежелательной в России.