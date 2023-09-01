«Слава роду!» Школьник прочитал Путину стихотворение с упоминанием Перуна

Школьник Григорий Васильев из Нижегородской области прочитал президенту РФ Владимиру Путину стихотворение в ходе открытого урока «Разговор о важном». Произведение учащегося посвящено родине — в нем говорится о природе, животных, упоминается персонаж из «Слова о полку Игореве» — древнерусский поэт-певец Боян и бог-громовержец Перун. Трансляцию в пятницу, 1 сентября, проводила пресс-служба Кремля.

...Это место зовется утопией для славянского рода души, тихой степи молчание робкое, слышу отзвуки в ясной тиши.

В месте том поселились и люди,

и ликуют с тех пор их сердца,

а Боян прославляет легенды,

как Перун сотворил небеса.

И воскликнут они: «Слава роду!»

За сто верст ты услышишь голоса,

как они, восхваляя Россию,

поднимают бокал в небеса.

Во время открытого урока глава государства рассказал о своем опыте работы плотником.

