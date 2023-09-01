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    «Слава роду!» Школьник прочитал Путину стихотворение с упоминанием Перуна

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    33 комментария

    Школьник Григорий Васильев из Нижегородской области прочитал президенту РФ Владимиру Путину стихотворение в ходе открытого урока «Разговор о важном». Произведение учащегося посвящено родине — в нем говорится о природе, животных, упоминается персонаж из «Слова о полку Игореве» — древнерусский поэт-певец Боян и бог-громовержец Перун. Трансляцию в пятницу, 1 сентября, проводила пресс-служба Кремля.

    трансляция пресс-службы Кремля

    ...Это место зовется утопией
    для славянского рода души,
    тихой степи молчание робкое,
    слышу отзвуки в ясной тиши.

    В месте том поселились и люди,
    и ликуют с тех пор их сердца,
    а Боян прославляет легенды,
    как Перун сотворил небеса.

    И воскликнут они: «Слава роду!»
    За сто верст ты услышишь голоса,
    как они, восхваляя Россию,
    поднимают бокал в небеса.

    Во время открытого урока глава государства рассказал о своем опыте работы плотником.

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    Владимир Путин1 Сентября
    ЛАЙК3
    СМЕХ5
    УДИВЛЕНИЕ4
    ГНЕВ16
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 33

    Гость01 Сен 2023 в 20:50
    славяне не рабы..
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