«Слава роду!» Школьник прочитал Путину стихотворение с упоминанием Перуна

Школьник Григорий Васильев из Нижегородской области прочитал президенту РФ Владимиру Путину стихотворение в ходе открытого урока «Разговор о важном». Произведение учащегося посвящено родине — в нем говорится о природе, животных, упоминается персонаж из «Слова о полку Игореве» — древнерусский поэт-певец Боян и бог-громовержец Перун. Трансляцию в пятницу, 1 сентября, проводила пресс-служба Кремля.
трансляция пресс-службы Кремля
...Это место зовется утопией
для славянского рода души,
тихой степи молчание робкое,
слышу отзвуки в ясной тиши.
В месте том поселились и люди,
и ликуют с тех пор их сердца,
а Боян прославляет легенды,
как Перун сотворил небеса.
И воскликнут они: «Слава роду!»
За сто верст ты услышишь голоса,
как они, восхваляя Россию,
поднимают бокал в небеса.
Во время открытого урока глава государства рассказал о своем опыте работы плотником.