Один соперник дважды. Стало известно, для кого в сборную России вызвали 49 футболистов

Сборная России по футболу проведет два товарищеских матча с олимпийской сборной Египта. Об этом 1 сентября сообщает пресс-служба команды.
Обе встречи пройдут в городе Суэц 7 и 11 сентября. Начало – в 19:00 мск.
«Возраст игроков российской сборной будет соответствовать возрасту соперника. В связи с тем, что в последнее время в национальную команду России вызывается много молодых футболистов 2001–2002 г.р., это станет хорошей возможностью для них получить больше игровой практики на высоком международном уровне», – уверены в российской команде.
Напомним, что в рамках сентябрьских сборов Валерий Карпин вызвал в национальную команду 49 футболистов. Ожидается, что помимо Египта россиян еще ждет гостевой матч с Катаром. Этим и объяснял главный тренер свой выбор. Карпин говорил, что с Египтом сыграет состав из игроков 2001 года рождения и младше, а в игре против Катара таких ограничений не будет. «Даже если посмотреть на количество игроков — 49 — и вычесть отсюда 5 вратарей, получится 44 полевых игрока, то есть по 22 на каждую команду», – говорил Карпин (цитата по «Матч ТВ»).