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    «Он называет меня другом»: Путин анонсировал встречу с Си Цзиньпином в Китае

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    Президент России Владимир Путин объявил, что встретится с председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом он рассказал во время открытого урока «Разговор о важном».

    «У нас будут мероприятия и встреча будет с председателем Китайской Народной Республики. Он меня называет своим другом, я с удовольствием его называю своим другом, потому что это человек, который очень много лично делает для развития российско-китайских отношений, связей, причем в самых разных областях. И мы с ним обязательно обсудим, что можно сделать еще по направлению развития гуманитарных контактов», — сообщил школьникам 1 сентября Владимир Путин.

    «Фонтанка» писала, что Владимир Путин планирует посетить Китай в октябре, когда будет проходить форум «Один пояс — один путь».

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