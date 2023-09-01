«Он называет меня другом»: Путин анонсировал встречу с Си Цзиньпином в Китае

Президент России Владимир Путин объявил, что встретится с председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом он рассказал во время открытого урока «Разговор о важном».



«У нас будут мероприятия и встреча будет с председателем Китайской Народной Республики. Он меня называет своим другом, я с удовольствием его называю своим другом, потому что это человек, который очень много лично делает для развития российско-китайских отношений, связей, причем в самых разных областях. И мы с ним обязательно обсудим, что можно сделать еще по направлению развития гуманитарных контактов», — сообщил школьникам 1 сентября Владимир Путин.